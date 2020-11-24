13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarla suçlanan ve tutuksuz yargılanan 8 sanıktan 4'ü yurt dışına kaçtı

Hatay’da 13 yaşındaki küçük kıza cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 8 sanıktan 5’ine ceza yağdı. 40’ar yıla yakın hapse çarptırılan sanıklardan Abdullah Gülücü, Yakup Gülücü, Nasreddin Halbaba ve Mehmet Zarif Gündoğan ceza alacaklarını öğrenince yurtdışına kaçtı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ailesine destek olmak için hafta sonları bir paketleme fabrikasında çalışan Ş.U., aynı fabrikada çalıştığı Selma Akın (41) ile birlikte eve dönüyordu. Akın bir süre sonra, Ş.U.’yu farklı bir sokağa yönlendirdi. Ş.U. bir anda tedirgin olsa da duruma anlam veremedi. İkili kısa bir süre yürüdükten sonra, sokağın içinde otomobili ile bekleyen Abdullah Gülücü’nün (30) yanına geldiklerinde durdu. Akın işbirliği içinde olduğu Gülücü’nün Ş.U.’yu zorla otomobile bindirmesine yardımcı oldu. Gülücü otomobilini hareket ettirirken Akın kendisine “Ş.’nin işini bitir geri getir seni burada bekliyorum” dedi. Gülücü, Ş.U.’yu, zeytinliklerin olduğu ıssız bir yere götürerek kendisine cinsel istismarda bulundu. Gülücü ve Akın, Ş.’yi yaşananları ailesine anlatması halinde “Babanı öldürürüz, seni pavyona attırırız, tarlada ağaca bağlarız” sözleri ile tehdit etti.

Küçük çocuğa dehşeti yaşatan ilk olaydan bir ay sonra Ş.U. bu kez okula giderken alıkoyuldu. Yakup Gülücü (26), ağabeyinin de içinde olduğu otomobil ile Ş. U.’nun önünü keserek otomobile bindirdi. Gülücü kardeşler, tarlaların olduğu bir bölgeye götürdükleri Ş.U.’ya burada cinsel istismarda bulundu.

Aynı kişiler Ocak 2015’te de Ş.U.’yu, sokakta arkadaşları ile oyun oynadığı sırada zorla alıkoydu. Bu kez, Yakup Gülücü’nün yanı sıra, Mehmet Zarif Gündoğan (26), Nasreddin Halbaba (26) ve M.M. (26) de otomobilin içindeydi.

Küçük çocuk mahkemede, tüm sanıkları tek tek teşhis etti. Kimin, anılan gün, otomobilde hangi koltukta oturduğunu dahi anlatan Ş.U., söz konusu kişilerin yanında olan M.M.’nin ise o gün kendisine dokunmadığını söyledi.

Olaylar Ş.U.’nun eniştesinin yönlendirmesi ile ortaya çıktı. 31 Temmuz 2015’te gözaltına alınan şüphelilerden Selma Akın dışında, diğerleri verdikleri ifadede suçlamaları reddetti. Ancak Akın, ifadesinde Abdullah Gülücü ile birlikte hareket ederek Ş.U.’nun cinsel istismara uğramasına sebep olduğunu kabul etti.

İlk duruşmada tahliye edilip beş yıldır tutuksuz yargılanan sanıklardan Abdullah Gülücü 28 yıl 9 ay, kardeşi Yakup Gülücü 37 yıl 8 ay, Selma Akın 14 yıl, Nasreddin Halbaba ile Mehmet Zarif Gündoğan ise 36’şar yıl 3’er ay hapis cezası aldı. Sanıklar Ö.M. (25), M.M. (26) ile M.N. (52) ise beraat etti. Sanıklardan Akın tutuklanırken, ceza alan diğer sanıkların ise yurtdışına kaçtıkları öğrenildi.