13 yaşındaki anneye polis soruşturması

Muğla' da 13 yaşında doğum yapan kızla ilgili olarak polis soruşturma başlattı.



Alınan bilgiye göre, Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan H.D, geçen yıl, 17 yaşındaki E.A. ile imam nikahıyla birlikte yaşamaya başladı.



H.D, 21 Ağustosta Dalaman Devlet Hastanesinde bir çocuk dünyaya getirdi.



Polis, H.D'nin 13 yaşında doğum yapması üzerine, olayla ilgili soruşturma başlattı.



H.D'nin, polise verdiği ifadede, geçen yıl E.A. ile kendi isteğiyle anlaşarak imam nikahıyla birlikte yaşamaya başladığını söylediği bildirildi.



H.D'nin ''Doğum tarihim aslında 1991 ancak ailem beni küçük yazdırmış. Doğum yaptığım tarihten yaklaşık 2 ay önce Ortaca Adliyesine yaşımı büyütmek için müracaatta bulunmuştum. Ancak hamile olduğum için mahkeme beni kemik yaşımın tespit edilmesi için doğumdan sonra hastaneye göndereceğini söyledi. Kendi isteğimle evlendim, kimseden davacı ve şikayetçi değilim'' dediği öğrenildi.



Dalaman Kaymakamlığı yetkilileri, olayı doğrulayarak ''Olayla ilgili soruşturmayı Ortaca Cumhuriyet Savcılığı yürüttüğü için dosya Ortaca'ya gönderildi. Doğum yapan kız çocuğu, doğum öncesinde yaşıtını büyütmek amacıyla mahkemeye başvurmuş'' dedi.



