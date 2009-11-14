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Yaşam

13 yaşında, top oynarken öldü

Gaziantep'te futbol oynayan ilköğretim öğrencisi 13 yaşındaki Nahsen Şahin, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

14 Kasım 2009 02:00

Gaziantep'in’in İslahiye İlçesi’nde arkadaşlarıyla okul bahçesinde futbol oynayan ilköğretim öğrencisi 13 yaşındaki Nahsen Şahin, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

İslahiye Ali Öztürk İlköğretim Okulu 7'inci sınıf öğrencisi Nahsen Şahin, sınav sonrasında arkadaşlarıyla bahçede top oynarken fenalaşarak yere yığıldı. Öğretmenleri tarafından hemen otomobille İslahiye Devlet Hastanesi’ne götürülen Şahin’in kalbinin durduğu belirlendi. Burada doktorların yaptığı müdahaleyle kalbi yeniden çalıştırıl Nahsen Şahin, Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ambulansla yola çıkarılan Nahsen Şahin’in yolda tekrar duran kalbi bu kez çalıştırılamadı. İslahiye Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Engin Tüzün, öğrencinin kalp krizinden öldüğühü belirtirken, Nahsen Şahin’in cenazesi Kabaklar Köyü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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