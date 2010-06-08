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Yaşam

13 yaşında ölecek

Küçük bir İngiliz kız çocuğu normalden sekiz kat daha hızla yaşlanıyor.

08 Haziran 2010 03:00

T24- News of the World gazetesi İngiltere’nin güneyinde yaşayan yedi yaşındaki Ashanti Elliot-Smith’in Hutchinson Gilford Progeria Sendromu hastalığı nedeniyle 13 yaşında dek yaşayacağını bildirdi.


Küçük İngiliz kız çocuğu normalden sekiz kat daha hızla yaşlanıyor. Ashanti 10 yaşında geldiğinde 80 yaşındaki bir kadının vücuduna sahip olacak.


Fransa’da bir klinikte özel tedavi gören Ashanti’nin bu tedavi sayesinde yaşam kalitesi daha iyi hale getirilecek ama yaşam süresi uzamayacak.


24 yaşındaki anne Phoebe gazeteye yaptığı açıklamada, “Durumunun farkında ama biz ona hastalığını sonucundan bahsederek korkutmak istemiyoruz” dedi.


Phoebe, “Kızınıza böyle bir şey konusunda gerçeği söylemek dünyanın en zor şeyi” dedi.


Dünyada sadece 52 kişi kusurlu genlerin neden olduğu hastalığa yakalanamış bulunuyor. 

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