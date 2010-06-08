13 yaşında ölecek

T24-



Küçük İngiliz kız çocuğu normalden sekiz kat daha hızla yaşlanıyor. Ashanti 10 yaşında geldiğinde 80 yaşındaki bir kadının vücuduna sahip olacak.



Fransa’da bir klinikte özel tedavi gören Ashanti’nin bu tedavi sayesinde yaşam kalitesi daha iyi hale getirilecek ama yaşam süresi uzamayacak.



24 yaşındaki anne Phoebe gazeteye yaptığı açıklamada, “Durumunun farkında ama biz ona hastalığını sonucundan bahsederek korkutmak istemiyoruz” dedi.



Phoebe, “Kızınıza böyle bir şey konusunda gerçeği söylemek dünyanın en zor şeyi” dedi.



Dünyada sadece 52 kişi kusurlu genlerin neden olduğu hastalığa yakalanamış bulunuyor.