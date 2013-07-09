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Yaşam

13 yaşında katil oldu

Polis, olayın ardından kaçan zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı

09 Temmuz 2013 13:27

Adana'da 13 yaşındaki bir çocuk, tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.
 
İddiya göre; 13 yaşındaki A.Y., okulda kendisine psikolojik baskı uygulayan arkadaşı Mücahit Polatoğlu'yla karşılaşınca tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y. yanında taşıdığı bıçakla arkadaşını göğsünden yaraladı.

Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Polatoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

 

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