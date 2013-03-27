13 yaşında iş kazasında ölen Ahmet'in patronuna 6 yıl hapis istendi

Çaycı olarak işe alınan ancak pres makinesinin başında çalıştırılan 13 yaşındaki Ahmet Yıldız’ın ölümü üzerine savcı, işyeri sahibi için altı yıl hapis cezası istedi.

Adana’da iki hafta önce, pres makinesine başının sıkışması sonucu hayatını kaybeden ilköğretim öğrencisi 13 yaşındaki Ahmet Yıldız’ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcı, fabrikanın sahibi Ali Koç hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan altı yıla kadar hapis cezası istedi.

'Otomobil çarptı' dedi

Olay, 14 martta Keresteciler Sitesi’ndeki Koç Plastik’te yaşandı. İlkokul 7’nci sınıf öğrencisi olan Ahmet Yıldız, ailesinden habersiz aldığı cep telefonunun parasını ödemek için okuldan arta kalan zamanlarda plastik fabrikasında çay servisi ve temizlik yaparak çalışmaya başladı. 100 lira haftalık alan Ahmet Yıldız, zamanla pres makinesinin olduğu bölüme kaydırıldı. Çocuğun başı numuneleri almak isterken makineye sıkıştı. Yaralanan çocuk, Ali Koç tarafından Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ali Koç görevlilere, “Plakasını alamadığımız bir otomobil çarpıp kaçtı” dedi. Çocuk müdahalelerle rağmen kurtarılamazken durumdan şüphelenen doktorlar “Trafik kazası olması imkansız” diyerek polise bilgi verdi. Gelen polislerin ifadesini aldığı Ali Koç, “Makineden çıkan numuneleri alırken kafası sıkıştı. Yaralanınca hastaneye getirdik” itirafında bulundu.

Oğlunun fabrikada temizlik işleri yaptığını sandığını söyleyen baba Mustafa Yıldız da, “Oğlumu ölüme attıkları için davacıyım. Yalan sözlerle ‘trafik kazası geçirdi’ dedikleri için davacıyım” diye konuştu

'İyi niyetimin kurbanıyım'

Olayın ardından gözaltına alınan Ali Koç tutuklandı. Verdiği ifadede kusurlu olmadığını ileri süren Koç, “Ben iyi niyetimin kurbanı oldum. Çocuğu işyerimde çalıştırmak istemedim. Gerek babası, gerekse kendisi, paraya ihtiyacı olduğunu ve mutlaka çalışması gerektiğini söyleyerek acındırdı. Ben de kıramadım. Temizlik işlerine yardımcı olması için kabul ettim. Sadece öğleden sonra geliyordu. Ayrıca kendisine gerekli uyarılarda da bulundum” dedi.

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı iddianame hazırladı. İddianamede, Ali Koç hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan iki ile altı yıl arasında değişen hapis cezası istendi.

Ayrıca, “Ölüm olayının meydana gelmesinde, 13 yaşındaki çocuk Ahmet Yıldız’ı, gerekli iş güvenliği önlemlerini almadan sigortasız olarak çalıştıran işyeri sahibi ve bizzat işi yöneten durumunda olan Ali Koç’un kusurlu olduğu” belirtildi.