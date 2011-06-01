-13 YAŞINDA ÇOCUĞUN İŞKENCEDEN ÖLÜMÜNE YALANLAMA ŞAM (A.A) - 01.06.2011 - Suriye'nin Dera kentinde geçtiğimiz ay meydana gelen olaylara katılması nedeniyle gözaltına alınan 13 yaşındaki bir çocuğun işkence nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı. Bir süredir çeşitli Arap medya kanallarında 13 yaşındaki Hamza El Hatip adlı bir çocuğun cesedine ait görüntüler yayınlanarak, çocuğun 29 Nisan'da Dera'daki olaylara katıldığı, gözaltına alındığı ve işkence yapıldığı öne sürülmüştü. Cesette darp izleri, sigara yanıkları bulunduğu ve cinsel organının kesildiği iddia edilmişti. Suriye Devlet Televizyonu'nda iddialara ilişkin bir programa katılan ve cesede otopsi yapan Adli Tıp Doktoru Ekrem El Şaar, cesedin 29 Nisan'da hastaneye getirildiğini, cesette kurşun izlerinin bulunduğunu ancak işkence yapıldığına dair herhangi bir işaretin olmadığını ve cinsel organının kesilmediğini söyledi. El Şaar, cesede ait röntgen filmlerinin bulunduğunu, cesedin beklemesi nedeniyle doğal tahribat, çürüme ve şişme gibi değişimlerin meydana gelebileceğini kaydetti. Çocuğun ölümü ile ilgili davanın hakimi Samir Abbas ise cesette darp ve işkence izi olmadığını, yakınlarının talep etmesi halinde her türlü bilgiyi aktarabileceklerini kaydetti. Hamza El Hatip'in hayatını kaybettiği gün yanında olan arkadaşı Abdulaziz El Hatip ise Cuma namazını kılmak için birlikte camiye gittiklerini, namazın ardından kent içindeki askeri konutlara yürüyen kalabalığa karıştıklarını, silahlı çatışmanın başlaması ile birlikte olay yerinden kaçtığını ve Hamza El Hatip'i kimin vurduğunu görmediğini söyledi. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad tarafından kabul edilen Hamza El Hatip'in babası, "Esad'ın detaylı bilgi almak için kendilerini çağırdığını" belirtirken, çocuğun amcası, "Yeğeninin dezenformasyon malzemesi yapılmasına öfkelendiğini" söyledi. "Şehit" olarak tanımlanan Hamza El Hatip'in ölümünün araştırılması ve ölümüne güvenlik güçlerinin mi silahlı grupların mı neden olduğunun tespit edilmesi için bir komisyon kurulacağı kaydedildi. El Hatip'in 29 Nisan'da hayatını kaybetmesine rağmen, cesedinin 21 Mayıs'ta ailesine teslim edilmesi de eleştirilere neden oluyor.