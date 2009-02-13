13 yaşında baba oldu

13 yaşında baba olan Alfie Patten, Maisie Roxanne adlı çocuğuyla birlikte İngiliz The Sun gazetesine verdiği pozla, 'baba'dan ziyade, bebeğin ağabeyi gibi duruyor. Patten'i şu an için tek üzen şey ise parasızlık...İngiliz basının 'bebek yüzlü' dediği 13 yaşındaki baba, hala babasından aldığı harçlıklarla geçimini sağlıyor.Annesiyle birlikte Esatbourne'de yaşayan genç baba, sadece bir gece birlikte olduğu kız arkadaşı Chantelle Steadman ile bir aile kurmayı istiyor.Kız arkadaşıyla birlikte olduktan 12 hafta sonra, Chantelle Steadman'ın midesiyle lgili şikayetleri nedeniyle doktora giden 'genç çift' bir bebekleri olacağını öğrenmiş. Doktorun bu durumu ailelerine söylemelerini tembih etmelerine rağmen, kendi ailelerini kurmaya karar veren iki çocuk, bu durumu gizleme kararı almış.Ancak hamileliğin 6'ıncı ayında Chantelle Steadman'ın annesi durumdan şüphelenmiş ve olay ortaya çıkmış. İki tarafın ailesi de olayın ortaya çıkmasıyla büyük bir şok yaşamış.Babası işsiz olan Chantelle Steadman 5 kardeşi ile birlikte yaşıyor. Alfie Patten ise annesi ile birlikte yaşıyor ama okuldan sonra ki vakitlerini Steadman'ların evinde geçiriyor.