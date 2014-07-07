13 yaşında anne oldu

Burdur'un Altınyayla İlçesi’nde 13 yaşındaki E.Ü., karın ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede, bir erkek bebek dünyaya getirdi.

DHA'nın haberine göre, ailesiyle oturan ortaokul öğrencisi E.Ü., sabah saatlerinde karın ağrısı ve şiddetli sancı nedeniyle annesi tarafından Gölhisar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil servisten giriş yapan E.Ü, mantar yediğini, bu nedenle karnının ağrıdığını söyledi.

Koruma altına alındı

E.Ü’nün yapılan ilk tetkikinde hamile olduğu anlaşıldı. Hemen doğum servisine alınan E.Ü., bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Gölhisar Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken, E.Ü., koruma altına alındı.

Altınyayla Kaymakamı Mehmet Ayhan, konuyla ilgili cumhuriyet savcılığının soruşturma başlattığını söyledi.