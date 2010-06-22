T24 LogoT24 Logo
Yaşam

13 yaşında ama 7 aylık hamile

Şanlıurfa’da 13 yaşındaki kızın yapılan muayenesinde, 7 aylık hamile olduğu belirlendi.

22 Haziran 2010 03:00

T24- İl merkezine bağlı bir köyde ikamet eden 13 yaşındaki N.A, rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesine getirildi. N.A’nın yapılan muayenesinde 7 aylık hamile olduğu tespit edildi.


Olayın güvenlik güçlerine bildirilmesinin ardından inceleme başlatan ekipler, babası daha önce ölen 13 yaşındaki kızın amcası M.A’nın izniyle 9 ay önce M.Ç. ile imam nikahıyla birlikte yaşamaya başladığı belirlendi.


Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ifadesi alınan M.A. ve M.Ç, daha sonra serbest bırakıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24