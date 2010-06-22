13 yaşında ama 7 aylık hamile

T24- İl merkezine bağlı bir köyde ikamet eden 13 yaşındaki N.A, rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesine getirildi. N.A’nın yapılan muayenesinde 7 aylık hamile olduğu tespit edildi.



Olayın güvenlik güçlerine bildirilmesinin ardından inceleme başlatan ekipler, babası daha önce ölen 13 yaşındaki kızın amcası M.A’nın izniyle 9 ay önce M.Ç. ile imam nikahıyla birlikte yaşamaya başladığı belirlendi.



Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ifadesi alınan M.A. ve M.Ç, daha sonra serbest bırakıldı.