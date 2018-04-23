13. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başlıyor

“Sessizlik Sinemada Güzeldir!” teması ile gerçekleşecek 13. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’da eş zamanlı olarak 10 ülkeden 65 film gösterilecek.

2 Mayıs 2018 saat 19:30’da İrfan Değirmenci’nin sunumuyla Şişli Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek festivalde ilk olarak Ercan Kesal’ın “Fındıktan Sonra” filmi gösterilecek.

Ayşen Gruda’nın özel konuk olarak katılacağı gecede Erdal Güney’in bir dinletisi olacak. Gecede her yıl olduğu gibi bu yıl da sinemaya verdiği emeği nedeniyle bir set emekçisine “teşekkür plaketi” verilecek.

Sine-Sen (DİSK), Dev Sağlık-İş (DİSK), Basın-iş (DİSK), Tez Koop-İş (TÜRK-İŞ), Tek Gıda-İş (TÜRK-İŞ), Ses (KESK), Türk Tabipleri Birliği, Halkevleri, Sendika.Org, Alternatif Medya Derneği tarafından düzenlen festivaldeki filmler ücretsiz olarak izlenebilecek.

İşçi Filmleri Festivali kapsamında, Oyuncular Sendikası tarafından 7 Mayıs 2018tarihinde Aynalı Geçit Etkinlik mekanında Taner Rumeli’nin moderatörlüğünde Sermet Yeşil, Tilbe Saran, Mehmet Onat Öztürk ve Fırat Tanış’ın katılımı ile “Türkiye’de Bir İşçi Olarak Oyuncu” konulu bir panel gerçekleştirilecek.

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Festival filmlerinin 4 ildeki gösterim yerleri

İstanbul Avrupa Yakası: Fransız Kültür Merkezi, Beyoğlu Sineması, Yeşilçam Sineması, Aynalı Geçit Etkinlik Mekanı, Komşu Kapısı Maçka Dayanışma Derneği

İstanbul Anadolu Yakası: Kimya Mühendisleri Odası, Barış Manço Kültür Merkezi, Kadıköy Halkevi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Ankara: Çağdaş Sanatlar Merkezi, Sinetopya, ODTÜ Vişnelik Tesisleri Çankaya Evleri, Çankaya Belediyesi Bahar Evleri, Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Mimarlar Odası, SES Ankara Şubesi, Ahmed Arif Parkı, Batıkent Metro, Jeoloji Mühendisleri Odası, Aşık Mahsuni Şerif Parkı Çayyolu Kent Meclisi, Halkevi Şubeleri

İzmir: İzmir Mimarlık Merkezi, İzmir Halkevi, İzmir Sanat, Fuar Gençlik Tiyatrosu, Karşıyaka Belediyesi Çarşı Kültür Merkezi, Üçyol Uğur Mumcu Parkı Anfi Tiyatro, Urla Toprak Sahne Tiyatrosu Necati Cumalı Sahnesi

Diyarbakır: KESK’e bağlı sendika salonları