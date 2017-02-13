13 Şubat İngiltere basın özeti

Guardian gazetesi, İngiliz hükümetinin devlet sırlarını ifşa eden muhbirlere verilen hapis cezasında artırıma gidilmesinin ve gazetecilerin Casusluk Yasası kapsamında yargılanabilmesinin önünü açan yasa önerilerini ana sayfasına taşıyor.

İngiliz hükümet danışmanlarının hazırladıkları yasa önerileri, muhbirlerin hapis cezasının 'muhtemelen 2 ila 14 yıl arasında değişmesini' öngörüyor.

Yasa önerilerine göre hapis cezası sadece bilgiyi edineni değil, onu paylaşanı da kapsayacak.

Guardian gazetesi, eski Amerikan istihbarat görevlisi Edward Snowden tarafından sızdırılan bilgileri yayımlayan gazetelerden biriydi.

Gazete önerilerin kamu yararına bilgi sızdıracak yetkililerin öne çıkmasını engelleyeceği endişelerini beraberinde getirdiğini söylüyor ve 2015 yılında başlanan kanun tasarısı çalışmalarının Edward Snowden haberlerinden sonra gelmesine dikkat çekiyor.

"Hukuk Komisyonu'nun önerileri, Guardian'ı Edward Snowden belgeleri gibi belgeleri bir daha yayımlamasından alıkoyma amacı taşıyor gibi gözüküyor."

Gazete, bu bilgilerin yayımlanmasında kamu yararı gözetildiğini vurguluyor.

Editoryal görüş yazısı "Hukuk Komsiyonu'nun hazırladığı tasarı demokrasiye tehdit" başlığını taşıyor.

Edward Snowden belgeleri yayımlandığı zaman gazetenin genel yayın yönetmenliğini yapan Alan Rusbridger'ın önerilen değişiklikleri "endişe verici" bulduğu da kaydediliyor.

İngiltere ordusundaki görevini Irak'taki mahkumlara kötü muamele edilmesi nedeniyle bırakan ve tanıklık ettiklerini ifşa eden Ben Griffin'in şu sözlerine de yer veriyor gazete:

"İngiltere hükümeti (Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki çatışmalarda) sadece soruları yanıtsız bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda kamuyu bilfiil yanlış yönlendiriyor. Bunlar düşünüldüğünde muhbirlerin üzerlerine gitmeleri şaşırtıcı değil."

Gazeteye göre, Hukuk Komisyonu'nun tasarı hazırlanırken Guardian gazetesi ile insan hakları örgütleri Liberty ve Open Rights Group'a danışıldığı iddiası da gerçeği yansıtmıyor. Gazete komisyon ile kısaca ve gayri resmi şekilde görüşüldüğünü söylüyor.

Şu an yürürlükte olan 1911 tarihli Devlet Sırları Kanunu'na göre gizli bilgilerin yetki haricinde ifşa edilmesi halinde devlet çalışanlarına en fazla 2 yıl hapis cezası verilebiliyor.

Kuzey Kore'nin Pazar günü gerçekleştirdiği balistik füze denemesi İngiliz basınında geniş yer buluyor.

Financial Times gazetesi "Kuzey Kore Trump'ın füze testine tepkisini tartıyor" başlığını kullanıyor.

Times gazetesi ise, 'ABD Kim'in nükleer tehdidine karşı çok büyük askeri takviyeye hazırlanıyor' başlığı taşıyan haberinde, Başkan Donald Trump'ın danışmanlarından birinin "kuşaklardır görmediğimiz büyüklükte" büyük bir askeri takviye sözü verdiğini yazıyor.

Trump'ın üst düzey danışmanlarından Stephen Miller, Fox televizyonuna yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore rejiminden son yıllarda artan bir şekilde gördüğümüz düşmanlığı vazgeçirmeyi ve engellemeyi içeren stratejimiz kapsamında, Pasifik bölgesindeki çok önemli ittifaklarımızı destekleyecek ve güçlendireceğiz" dedi.