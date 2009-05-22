13 rakamı uğur getirdi

Bazı toplumlarda uğursuz olduğuna inanılan 13 sayısı, tersini düşünen 13 arkadaşı sevince boğdu.



Kanada'nın Edmonton kentinde bir finans şirketinin 13. katında çalışan 13 arkadaşın ortaklaşa oynadıkları loto kuponuna 49.8 milyon Kanada Doları (68 milyon TL) ikramiye çıktı.



Tüm ısrarlara rağmen, kazandıkları kendilerine resmi olarak bildirene kadar kameraların önüne çıkmayacaklarını açıklayan şanslı grubun tamamının kadınlardan oluştuğu belirtildi.



Talihlilerin bir iş arkadaşı, şirketin kapısında bekleyen gazetecilere, "Kazanan rakamlar açıklandığında 13. kattan gelen çığlıklar nedeniyle arkadaşlarımıza bir şey olduğunu sandık. Ancak lotoda kazandıklarını öğrendiğimizde, duyduklarımızın sevinç çığlıkları olduğunu anladık" dedi.



Loto şirketi, resmi açıklamanın bugün yapılacağını duyurdu. 12 Kanada Doları saat ücreti ile çalışan talihliler, kişi başı 3.8 milyon Kanada Doları alacak.



Edmonton'da 2005 yılının Ekim ayında 17 petrol işçisinin oynadığı loto kuponuna da 54.3 milyon Kanada Doları tutarındaki büyük ikramiye çıkmıştı.



(AA)

