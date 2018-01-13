13 Ocak Cumartesi Spor Gündemi

Süper Lig takımları 2\'nci yarı hazırlıklarını sürdürüyor

FENERBAHÇE

Efsanevi isim Lefter Küçükandonyadis mezarı başında anılacak

11:00 Başkan Aziz Yıldırım, pota açılışı için Antalya Serik Tekeli İlkokulu\'na gidecek.

Yıldırım, Fenerbahçeli boksörlerin maçlarını takip edecek.

Yıldırım daha sonra başka bir pota açılışı için Hasan Fatma Çavlı İlkokulu\'na gidecek.

20:00 Sarı-lacivertliler, Arnavutluk ekibi Kukesi ile karşılaşacak.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

Antalya kampını tamamlayan Siyah-Beyazlı ekip kupa maçı hazırlıklarına iznin ardından İstanbul\'da devam edecek.

TRABZONSPOR

11:00 Bordo-mavili ekip hazırlıklarını Belek kampında sürdürecek.

13:20 Burak Yılmaz, basın toplantısı düzenleyecek.

09:00 Spor Güvenliği Çalıştayı düzenlenecek.

AVRUPA\'DAN FUTBOL

CENK TOSUN YENİ TAKIMIYLA İLK MAÇINDA

20:30 Tottenham - Everton

17:30 Eintracht Frankfurt - Freiburg (Çağlar Söyüncü)

17:30 Hannover 96 - Mainz 05 (Kenan Karaman)

18:15 Real Madrid - Villarreal (Enes Ünal)

22:45 Deportivo La Coruna - Valencia (Emre Çolak)

BASKETBOL

-Tahincioğlu Basketbol Ligi-

13:00 Banvit - Pınar Karşıyaka

15:15 Tofaş - Yeşilgiresun Belediyespor

17:00 Beşiktaş Sompo Japan - Demir İnşaat Büyükçekmece

20:15 İstanbul BBSK - Fenerbahçe Doğuş

-Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi-

13:00 Bornova Beckerspor - Bellona AGÜ Spor

14:00 Beşiktaş - Çukurova Basketbol

14:00 İstanbul Üniversitesi - Samsun Canik Belediye

14:00 OGM Orman Gençlik - Fenerbahçe

16:30 Yakın Doğu Üniversitesi - Botaş

VOLEYBOL

-Efeler Ligi-

14:00 Jeopark Kula Belediyespor-İnegöl Belediyespor (Kula)

15:00 Halkbank- Afyon Belediyesi Yüntaş (TVF Başkent)

15:00 Arkas Spor-Maliye Piyango (Atatürk Vestel Venus)

17:00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Haldun Alagaş)

19:00 Fenerbahçe-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)

YELKEN

18:00 Yelken\'de 2016-2017 yıllarının en iyileri, Olimpiyat Evi\'nde yapılacak ödül tören ile belirlenecek.

Gecede Optimist, Laser, Finn, 420, 470, Rüzgar Sörfü, Uçurtma Sörfü, Dragon ve Yat sınıflarında ödüller dağıtılacak.