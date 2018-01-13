13 Ocak Cumartesi Spor Gündemi

Süper Lig takımları 2\'nci yarı hazırlıklarını sürdürüyor
FENERBAHÇE
Efsanevi isim Lefter Küçükandonyadis mezarı başında anılacak
11:00 Başkan Aziz Yıldırım, pota açılışı için Antalya Serik Tekeli İlkokulu\'na gidecek.
Yıldırım, Fenerbahçeli boksörlerin maçlarını takip edecek.
Yıldırım daha sonra başka bir pota açılışı için Hasan Fatma Çavlı İlkokulu\'na gidecek.
20:00 Sarı-lacivertliler, Arnavutluk ekibi Kukesi ile karşılaşacak.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
Antalya kampını tamamlayan Siyah-Beyazlı ekip kupa maçı hazırlıklarına iznin ardından İstanbul\'da devam edecek.
TRABZONSPOR
11:00 Bordo-mavili ekip hazırlıklarını Belek kampında sürdürecek.
13:20 Burak Yılmaz, basın toplantısı düzenleyecek.
09:00 Spor Güvenliği Çalıştayı düzenlenecek.
AVRUPA\'DAN FUTBOL
CENK TOSUN YENİ TAKIMIYLA İLK MAÇINDA
20:30 Tottenham - Everton
17:30 Eintracht Frankfurt - Freiburg (Çağlar Söyüncü)
17:30 Hannover 96 - Mainz 05 (Kenan Karaman)
18:15 Real Madrid - Villarreal (Enes Ünal)
22:45 Deportivo La Coruna - Valencia (Emre Çolak)
BASKETBOL
-Tahincioğlu Basketbol Ligi-
13:00 Banvit - Pınar Karşıyaka
15:15 Tofaş - Yeşilgiresun Belediyespor
17:00 Beşiktaş Sompo Japan - Demir İnşaat Büyükçekmece
20:15 İstanbul BBSK - Fenerbahçe Doğuş
-Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi-
13:00 Bornova Beckerspor - Bellona AGÜ Spor
14:00 Beşiktaş - Çukurova Basketbol
14:00 İstanbul Üniversitesi - Samsun Canik Belediye
14:00 OGM Orman Gençlik - Fenerbahçe
16:30 Yakın Doğu Üniversitesi - Botaş
VOLEYBOL
-Efeler Ligi-
14:00 Jeopark Kula Belediyespor-İnegöl Belediyespor (Kula)
15:00 Halkbank- Afyon Belediyesi Yüntaş (TVF Başkent)
15:00 Arkas Spor-Maliye Piyango (Atatürk Vestel Venus)
17:00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Haldun Alagaş)
19:00 Fenerbahçe-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)
YELKEN
18:00 Yelken\'de 2016-2017 yıllarının en iyileri, Olimpiyat Evi\'nde yapılacak ödül tören ile belirlenecek.
Gecede Optimist, Laser, Finn, 420, 470, Rüzgar Sörfü, Uçurtma Sörfü, Dragon ve Yat sınıflarında ödüller dağıtılacak.