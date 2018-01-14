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Yaşam

13 Ocak 2018 Sayısal Loto sonuçları açıklandı; işte kazandıran numaralar

Kazandıran numaralar 2, 14, 27, 31, 32 ve 45 oldu

14 Ocak 2018 01:14

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Bin 105'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 14, 27, 31, 32 ve 45 oldu. 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 962 bin 121'er lira ikramiye kazandı.

Talihlilerin kuponlarını Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ile Denizli'nin Merkezefendi ilçelerinden yatırdığı açıklandı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 154 kişi 5 bin 639 lira 70'er kuruş, 4 bilen 8 bin 783 kişi 74lira 15'er kuruş, 3 bilen 162 bin 492 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 7 milyon 288 bin 299 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı.

 

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