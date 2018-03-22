13 muvazzaf askere 'FETÖ'den gözaltı kararı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında 12 ilde, 14’ü asker, 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Tokat'ta 'FETÖ' askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, Batman, Bingöl, Denizli, Giresun, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Kütahya ve Muş illerinde 13’ü muvazzaf, 1’i ihraç, 14 astsubay ve 2 sivil olmak üzere toplam 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılığın talimatı üzerine jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı (DHA)