13 muvazzaf askere 'FETÖ'den gözaltı kararı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında 12 ilde, 14’ü asker, 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

​Tokat'ta 'FETÖ' askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, Batman, Bingöl, Denizli, Giresun, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Kütahya ve Muş illerinde 13’ü muvazzaf, 1’i ihraç, 14 astsubay ve 2 sivil olmak üzere toplam 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı (DHA)