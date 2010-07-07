T24- Doktor Türker Varol, bakıcısı Sultan Yıldız'a dava açtı: Geldiğinde şalvarlıydı. Hasta olduğum için vekalet verdim, 13 milyon liramı hesabına geçirdi. Porsche almış



Doktor Türker Varol, bankadaki işlerini halletsin diye vekalet verdiği 18 yıllık bakıcısı Sultan Yıldız'ın, 13 milyon lirasını zimmetine geçirdiğini iddia ederek savcılığa başvurdu. Varol'un "Köyden geldiğinde şalvarlıydı, şimdi Porsche'li oldu" dediği Yıldız'ın müthiş değişimi, fotoğraflarına da yansıdı.



"13 MİLYONUM BUHAR



Haseki, Amerikan ve İstanbul Üniversitesi Sağlık Dairesi'nde dahiliye uzmanı olarak görev yapan 70 yaşındaki Türker Varol, kalp rahatsızlığı geçirince 1996'da emekli oldu. Yalnız yaşayan Varol, bir süre sonra ölen annesinin bakıcısı Sultan Yıldız'ı evine aldı. Varol, hastalığı nedeniyle banka işlerini yapması için de Yıldız'a vekalet verdi. Yıldız, güvenini kazandığı Varol'un her işini yapmaya başladı. Ancak bakıcı, geçen yıl gerekçe göstermeden ortadan kaybolunca Dr. Varol şaşırdı. İddiasına göre, asıl şoku da banka hesaplarının boşaldığını görünce yaşadı. Tam 13 milyon lirasının buhar olduğunu öne süren Türker Varol, soluğu savcılıkta aldı. Varol şikâyet dilekçesinde olanları şöyle anlattı: "Sultan Yıldız'ı, yaşlı anneme bakıcı olarak aldım. Boşanmıştı, 4 çocuğuna bakmak zorundaydı, durumuna acımıştım. 1993'te annem vefat edince de yanımda kalmak istedi. Yalnız yaşıyordum, hizmetçi olarak evde kalmasına izin verdim. Bana ölene kadar baksın diye, ona Feriköy'de bir daire aldım. 1996'da kalp rahatsızlığı geçirince işlerimi takip etmesi için Yıldız'ı müşterek hesaplarıma soktum, vekalet verdim." Nişantaşı'nda 2 dükkân, 5 daire ve bir arsası, Riva'da 2 arsası, Erenköy'de de 8 dairesinin olduğunu belirten Varol şöyle devam etti: "Mülkle uğraşmak zor geldiği için hepsini satıp parasını bankaya yatırdım. Ayrıca annem ve teyzemden kalan paralar da vardı. Birçok bankada 20 ayrı müşterek hesapta toplam 13 milyon liram vardı. Meğer zaman içinde bu paraları kendi adına açtığı hesaba ufak ufak aktarmış. Nedensiz ortadan kaybolduğunda banka hesap dökümlerine bakıp durumu anladım. Evimde şalvarlı bir bakıcıyken, şimdi benim paramla milyoner oldu."



"TEHDİT EDİYORLAR"



Hiç parasının olmadığını ve bin 250 lira emekli maaşıyla geçindiğini belirten Varol, "Şikâyetçi olunca evime gelip anlaşmak istediğini söyledi. Altında Porsche vardı. Yakın bir aile dostum da bana 'Sizin hizmetçiyi gördüm, altında Porsche vardı' demişti. Benim paramla sefa sürüyor. Beni Şile'ye götürdü. Oğluyla birlikte işkence yaptı. Sonra da getirip kapının önüne bıraktı. 'Sana iki milyon lira verelim' diyorlar. 13 milyonumu çaldı. Şimdi bana sadaka veriyor. Kuran'a el basarım ki tek kuruş parası yoktu. Şikâyetimi devam ettirirsem beni öldüreceklerini ya da tımarhaneye attıracaklarını söyledi" dedi.

