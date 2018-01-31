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13 milyon liralık telefon dolandırıcılığına 370 tutuklama

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Harran ve Akçakale ilçelerinde, telefonla aradıkları 94 kişiyi yaklaşık 13 milyon lira dolandıran 370 şüpheli, tutuklandı

31 Ocak 2018 22:19

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Harran ve Akçakale ilçelerinde, telefonla aradıkları 94 kişiyi yaklaşık 13 milyon lira dolandıran 370 şüpheli, tutuklandı.
Harran ve Akçakale ilçelerinde, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca başlatılan soruşturma kapsamında, telefonla dolandırıcılık yapanlara karşı çalışma başlatıldı. İstihbarat çalışması sonucunda, şebeke üyelerinin telefonla aradıkları kişilere \'Terör örgütü ile bağlantınız var; vereceğimiz hesaplara para yatırırsanız dosyadan isminizi sileriz\' dedikleri belirlendi. Şebekenin, aralarında profesör, iş adamı, savcı, siyasetçi ve avukatların da bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı saptandı. Hafta içi saat 09.00- 17.00 saatleri arasında çalışan dolandırıcıların, Suriyeliler üzerine çıkardıkları cep telefonu hatlarıyla aradıkları kişilerden parayı banka hesaplarına yatırmasını istediği; bir taraftan da parayı alacak arkadaşlarını bankaya yönlendirdikleri tespit edildi. Dolandırıcıların, para bankadan çekildikten sonra, ödemeyi yapan kişiye \'İşleminiz tamamlandı, bir sıkıntı olursa arayın, teşekkürler\' deyip telefon kapattığı belirlendi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan\'ın talimatıyla Harran ve Akçakale\'de geçen yıl telefon dolandırıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 43 ilde 94 kişiyi dolandırarak yaklaşık 13 milyon lira haksız kazanç elde eden 370 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Operasyonların devam ettiği Harran\'da son olarak 17 kişi gözaltına alındı. Aranan 7 kişinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.
DOLANDIRICI OLDUKLARINI SÖYLÜYORLAR
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, telefonla dolandırıcılık yapan ancak henüz yakalanamayan bazı çete üyelerinin pervasız hale geldikleri, aradıkları kişilerin verebilecekleri altın, para veya değerli eşyalarının olmadığını görünce, kendilerinin dolandırıcı olduğunu ifade edip, bir daha bu tür telefonları açmamaları yönünde telkinlerde bulundukları da tespit edildi.

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