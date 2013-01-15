13 milyon KGS kullanıcısı HGS'ye geçmedi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından tanıtımı yapılan ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile PTT Genel Müdürlüğü'nce hazırlanarak 17 Eylül 2012 itibariyle kullanılmaya başlanan HGS, KGS'den farklı olarak gişelerden durmaksızın geçmeye imkan sağlıyor.

KGS'ye göre yüzde 20 daha ucuza geçiş yapma imkanı sağlayan HGS, 1 Şubat'tan itibaren KGS'nin yerini alacak. KGS kartı sahipleri, kartlardaki paraları harcadıktan sonra HGS'ye geçebileceği gibi kartlarındaki paralarını, HGS etiketlerine aktarabilecek. HGS ile KGS'den dolayı başta Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü olmak üzere otoyol gişelerinde oluşan kuyrukların azalması amaçlanıyor. KGS kullanımının sona ermesiyle gişelerdeki bariyerler kalkacak. Otoyol ve köprü giriş-çıkışlarında bulunan beton yapıların da kaldırılması için fizibilite çalışmaları yapılıyor.

1 milyon 200 bin HGS satıldı

HGS'nin hizmete girdiği günden 14 Ocak tarihine kadar PTT gişelerinden yaklaşık 1 milyon 200 bin HGS etiketi satıldı.

Yıl sonuna kadar yaklaşık 14 milyon KGS sahibinin HGS etiketi alması bekleniyor. KGS kartı olanlar, 5 liraya HGS etiketi alarak KGS kartındaki bakiyelerini etikete taşıyabilecekler. HGS, gişelerden durmaksızın geçiş sağlayan Otomatik Geçiş Sistemi'ne (OGS) göre ise daha avantajlı. OGS cihazı almak için asgari 30-35 lira ödemek gerekiyor. OGS cihazının ömrü de yaklaşık 3 yıl. HGS için 5 lira ödeniyor ve ömrü de 8 yıl. HGS abonelerinin telefonlarına gerektiğinde bilgilendirme ve uyarı amaçlı kısa mesajlar gönderilecek. Kart bakiyesinin geçiş ücretini karşılamadığı durumlarda HGS abonelerinin, geçişten sonra 7 gün içerisinde hesaplarına para yatırmaları durumunda cezai işlem uygulanmayacak. Ayrıca HGS abonesi olmadığı halde HGS gişelerinden geçiş yapan sürücülere, 7 gün içerisinde HGS abonesi olursa ceza kesilmeyecek.

HGS etiketleri nereden ve nasıl alınacak

Etiket satışları öncelikle tüm PTT Merkez, şubeleri ile otoyollar üzerindeki PTT iş yerlerinden gerçekleştirilecek. Etiketlere bakiye yükleme işlemleri de ilk başta yine PTT merkez, şubeleri ile otoyollar üzerindeki PTT iş yerlerinden ve PTTMatiklerinden yapılacak. Otoyollar üzerindeki 29 noktada PTT iş yeri kuruldu. HGS etiketleri yollar üzerindeki dinlenme tesisleri ve benzin istasyonlarından da temin edilebilecek. Gişelerin olmadığı hiçbir otoyol giriş çıkışı kalmayacak. PTT müşterilerine de HGS etiketleri ücretsiz verilecek. Sistem ayrıca kaçak veya suça karışmış araçların takibinin ve tespitinin yapılmasını kolaylaştıracak. Yazılımlarının büyük bir kısımı Türkiye'de yapılan sistem, güvenlik açısından da diğer sistemlerden daha üstün özelliklere sahip.

KGS gişeleri 31 Ocak 2013'te kapatılıyor

Otoyollarda ve Boğaziçi ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinde ücret toplama gişelerinde meydana gelen trafik yoğunluğu ve sıkışıklığının önlenmesi amacıyla 31 Ocak 2013 tarihinden itibaren KGS Gişeleri kapatılacak.

Karayolları Nakit KGS Kartı bulunan vatandaşlar, KGS Kartlarının iade işlemleri için 31 Aralık 2013 tarihine kadar bütün Karayolları Bölge Müdürlüklerine, Şube Şefliklerine, Bakım ve İşletme Şeflikleri ile bu işle görevlendirilecek ücret toplama gişelerine başvurmaları durumunda Karayolları Nakit KGS Kartlarını iade ederek ve kartın içinde yüklü bulunan paralarını açtırdıkları HGS veya OGS hesabına aktarılmasını veya Banka Hesaplarına gönderilmesini talep edebilecek.

Bu durumda, otoyol kullanıcılarından teslim alınan kartlar, üzerindeki numaralar okunacak şekilde sağ tarafından kesilerek kullanılamaz duruma getirilecek.

Toplanan bu kartlardaki paralar gerekli incelemelerin ve kontrollerin yapılmasını müteakip ilgilinin talebi doğrultusunda iade edilecek. KGS Kartı satın alım bedeli ise iade edilmeyecek.