T24 LogoT24 Logo
Spor

13 Mart Salı DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ-BAYERN MÜNİH MAÇINA DOĞRU 14

13 Mart 2018 12:29

BEŞİKTAŞ-BAYERN MÜNİH MAÇINA DOĞRU
14.40 Bayern Münih, Beşiktaş maçı için İstanbul\'a gelecek. (Atatürk Havaalanı)
16.30 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
17.00 Siyah-Beyazlı ekip Bayern Münih maçının son çalışmasını gerçekleştirecek.
19.15 Teknik direktör Jupp Heynckes ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.
20.00 Alman ekibi son antrenmanını yapacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
-Son 16 Turu-
22.45 Manchester United - Sevilla (0 - 0)
22.45 Roma - Shakhtar Donetsk (Cengiz Ünder) (1 - 2)

GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayacak.

FENERBAHÇE
Dünü izinli geçiren sarı lacivertlilerde derbi maçın hazırlıkları başlayacak.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL
-FIBA Şampiyonlar Ligi-
20.00 Beşiktaş Sompo Japan - Medi Bayreuth

VOLEYBOL
-Erkekler Şampiyonlar Ligi-
17.30 Halkbank - Sir Colussi Sicoma Perugia
-Kadınlar CEV Cup-
21.00 SSC Palmberg Schwerin - Eczacıbaşı VitrA
-Erkekler CEV Cup-
22.30 Calzedonia Verona - Ziraat Bankası
-Efeler Ligi-
15.00 TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik Jeopark Kula Bld.
17.00 Beşiktaş - İnegöl Bld.        
-Vestel Venus Sultanlar Ligi-
15.00 İlbank - Seramiksan
17.00 Çanakkale Bld. - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BEŞİKTAŞBAYERN MÜNİH MAÇINA DOĞRU 14Bayern Münih BeşiktaşAtatürk Havaalanı 16TeknikGüneşSiyahBeyazlıBayern MünihJupp HeynckesAlmanUEFALİGİ SonTuru 22Manchester UnitedSevillaRomaShakhtar Donetsk Cengiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24