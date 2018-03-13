13 Mart Salı DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ-BAYERN MÜNİH MAÇINA DOĞRU

14.40 Bayern Münih, Beşiktaş maçı için İstanbul\'a gelecek. (Atatürk Havaalanı)

16.30 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

17.00 Siyah-Beyazlı ekip Bayern Münih maçının son çalışmasını gerçekleştirecek.

19.15 Teknik direktör Jupp Heynckes ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

20.00 Alman ekibi son antrenmanını yapacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

-Son 16 Turu-

22.45 Manchester United - Sevilla (0 - 0)

22.45 Roma - Shakhtar Donetsk (Cengiz Ünder) (1 - 2)

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayacak.

FENERBAHÇE

Dünü izinli geçiren sarı lacivertlilerde derbi maçın hazırlıkları başlayacak.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

-FIBA Şampiyonlar Ligi-

20.00 Beşiktaş Sompo Japan - Medi Bayreuth

VOLEYBOL

-Erkekler Şampiyonlar Ligi-

17.30 Halkbank - Sir Colussi Sicoma Perugia

-Kadınlar CEV Cup-

21.00 SSC Palmberg Schwerin - Eczacıbaşı VitrA

-Erkekler CEV Cup-

22.30 Calzedonia Verona - Ziraat Bankası

-Efeler Ligi-

15.00 TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik Jeopark Kula Bld.

17.00 Beşiktaş - İnegöl Bld.

-Vestel Venus Sultanlar Ligi-

15.00 İlbank - Seramiksan

17.00 Çanakkale Bld. - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.