13 kişiden biri Facebook'ta

T24- Yedinci yaşını kutlayan Facebook 76 dilde kullanılıyor. Kullanıcılarının ortalama 130 arkadaşı var. Yeni bir araştırma Facebook’ta 20 dakika içerisinde gönderilen ortalama özel mesaj sayısının 2 milyon 176 bin, her gün Facebook bildirisini değiştiren kişi sayısının ise 35 milyon olduğunu ortaya çıkardı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook yedinci yaşına girdi. Tüm dünyada en çok kullanılan sosyal paylaşım sitesi olan Facebook için yapılan bir araştırma, site hakkında yeni bilgiler veriyor. Buna göre her 13 kişiden birinin Facebook hesabı bulunuyor. Hesabı olanların yarısı da her gün Facebook hesaplarına en az bir defa bakıyor. Geçen sene Google arama motorunda yapılan aramaların yüzde 2’si Facebook kelimesini içeriyor. Ortalama Facebook kullanıcısı ayda sekiz kişiye ‘arkadaşlık’ daveti gönderiyor.



En yaşlı kullanıcı 104 yaşında





Araştırmaya göre kullanıcıların yüzde 12’si Facebook’un kendilerini daha endişeli biri haline getirdiğini söylüyor.

Sayfalarındaki arkadaş sayısı arttıkça, kullanıcıların arkadaşlarını eğlendirme arzuları artıyor. Facebook, Mısır devriminde eylemcilerin haberleşmek için en çok kullandıkları kanal olarak başkaldırının başarısında büyük rol oynadı. Cemal İbrahim adında bir Mısırlı yeni doğan kızının adını Facebook koydu.



Şirket hisselerinin yüzde 24’ü Mark Zuckerberg’e ait. Facebook, dünya çapında 76 dilde kullanılıyor. Dünyanın en yaşlı Facebook kullanıcısı olan Lilian Lowe 104 yaşında. Paylaşım sitesini yedi torunu ve 13 büyük torunu ile haberleşmek için kullanıyor. Facebook kullanıcılarının ortalama 130 ‘arkadaşı’ bulunuyor.

Facebook için 12 ülkede toplam 1700 kişi çalışıyor. Her dakika 66 bin 168 fotoğraf etiketleniyor. Facebook’ta 20 dakika içerisinde gönderilen ortalama özel mesaj sayısı 2 milyon 176 bin. Her gün 35 milyon kişi Facebook bildirisini değiştiriyor.



Sitenin değerinin 85 milyar TL olduğu tahmin ediliyor. Her ay insanların toplamda 700 milyar dakikası Facebook’ta geçiyor. Siteyle ilgili bir başka ilginç haber de burada fazla zaman geçirdiği için manastırdan kovulan bir rahibeyle ilgiliydi. Sitede 600 arkadaşı bulunan rahibe Maria Jesus Galan, hayatının 35 senesini manastırda geçidikten sonra, Facebook sayfası yüzünden kovulmuştu.