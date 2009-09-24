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Yaşam

13 kez vurulan kedi evine döndü!

Avustralya'da havalı tüfekle başından 13 kez vurulmasına rağmen hayatta kalmayı başaran kedi evine geri döndü.

24 Eylül 2009 03:00

Avustralya'da havalı tüfekle başından 13 kez vurulmasına rağmen hayatta kalmayı başaran kedi evine geri döndü.

İtalyan La Stampa gazetesinde yayımlanan habere göre, "Smokey" adındaki kedi, ortadan kaybolduktan 3 gün sonra Viktorya eyaletinin merkezindeki Maryborough şehrinde yaşadığı eve kanlar içinde geri dönmeyi başardı.

Yetkililer, henüz kim ya da kimler tarafından yapıldığı bilinmeyen "dehşet verici" eylemde başına ve yüzüne 13 saçma isabet eden kedinin yaralarına rağmen eve dönüş yolunu bulabilmesinin oldukça şaşırtıcı olduğunu belirtti.

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