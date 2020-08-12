13. kattan düşüp öldü, komşuları kahve içerek izledi!

Adana'da bir kişi, rezidansın 13. katından düşüp hayatını kaybederken, 1. katta iki kadının kahve içerek birbirine olayı anlatması dikkat çekti.
Adana'da Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, sabah saatlerinde rezidans bahçesinden ses geldi.
Komşular baktıklarında 19 katlı rezidansın 13. katında oturan 70 yaşındaki Harun Kütük’ü yaralı halde görüp polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kütük’ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, ceset başında inceleme yaparken 1. katta oturan Kütük’ün komşularının kahve içerek olayı birbirine anlatmaları dikkat çekti.
Öte yandan Harun Kütük’ün cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)