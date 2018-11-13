13 Kasım Salı DHA Spor Gündemi

(Özel) Avrupa\'nın zirvesindeki Türk

Başakşehirli Mert Avrupa ile yarışıyor

- PFDK sevkleri açıklanacak.

Fatih Terim ile Mustafa Cengiz\'in 2. kez sevk edildikleri disiplin kurulundaki kararlar da açıklanacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

18.30 A Milli Futbol Takımı, İsveç maçının hazırlıklarına devam edecek

BASKETBOL

10.30 A Milli Kadın Basketbol Takımı, basınla bir araya gelecek

- 11.00 Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü\'nün Maltepe tesisleri açılışı gerçekleştirilecek

- FIBA Şampiyonlar Ligi -

20.00 Banvit - Anwil Wloclawek