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Spor

13 Kasım Salı DHA Spor Gündemi

(Özel) Avrupa'nın zirvesindeki Türk Başakşehirli Mert Avrupa ile yarışıyor  - PFDK sevkleri açıklanacak

13 Kasım 2018 12:40

(Özel) Avrupa\'nın zirvesindeki Türk
Başakşehirli Mert Avrupa ile yarışıyor 

- PFDK sevkleri açıklanacak. 
Fatih Terim ile Mustafa Cengiz\'in 2. kez sevk edildikleri disiplin kurulundaki kararlar da açıklanacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
18.30 A Milli Futbol Takımı, İsveç maçının hazırlıklarına devam edecek

BASKETBOL
10.30 A Milli Kadın Basketbol Takımı, basınla bir araya gelecek

- 11.00 Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü\'nün Maltepe tesisleri açılışı gerçekleştirilecek

- FIBA Şampiyonlar Ligi -
20.00 Banvit - Anwil Wloclawek

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