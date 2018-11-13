13 Kasım Salı DHA Spor Gündemi

(Özel) Avrupa\'nın zirvesindeki Türk
Başakşehirli Mert Avrupa ile yarışıyor
- PFDK sevkleri açıklanacak.
Fatih Terim ile Mustafa Cengiz\'in 2. kez sevk edildikleri disiplin kurulundaki kararlar da açıklanacak.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
18.30 A Milli Futbol Takımı, İsveç maçının hazırlıklarına devam edecek
BASKETBOL
10.30 A Milli Kadın Basketbol Takımı, basınla bir araya gelecek
- 11.00 Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü\'nün Maltepe tesisleri açılışı gerçekleştirilecek
- FIBA Şampiyonlar Ligi -
20.00 Banvit - Anwil Wloclawek