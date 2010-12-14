-13 KARE SANAT FESTİVALİ BAŞLADI ADANA (A.A) - 13.12.2010 - Adana'da 12'ncisi düzenlenen 13 Kare Sanat Festivali, resim sergisi, dostluk yürüyüşü ve yazar Sunay Akın'ın tek kişilik gösterisiyle başladı. Adana Büyükşehir Belediyesinin Altın Koza etkinlikleri kapsamında Adana'da 15 yıl önce fotoğraf çekimi için çıktıkları yolculukta geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği'nin (AFAD) 13 üyesinin anısına düzenlediği festival, Atatürk Parkı'ndaki 75. Yıl Sanat Galerisi'nde Kültür Sanat Derneği organizasyonuyla yapılan karma yağlı boya resim sergisiyle başladı. Kültür Sanat Derneği Başkanı Nuran Terliksiz, 8 sanatçının eserlerinin yer aldığı serginin açılışındaki konuşmasında, sanatın, sanat yapıtlarının ve kültürün toplumları çağdaşlığa taşıyan önemli bir faktör olduğuna inandıklarını belirterek, ''Ülkeler en etken tanımlarını sanatın güçlü diliyle yaparlar'' dedi. Sanatçılara teşekkür plaketlerinin sunulmasının ardından Adana Valisi İlhan Atış ve Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz ile sanatçı ve sanatseverlerin katılımıyla galerinin önünden Büyükşehir Belediyesine ''Sanat ve Dostluk Yürüyüşü'' yapıldı. Yürüyüş boyunca Büyükşehir Belediyesi Bandosu çeşitli eserler seslendirdi, konfeti atıldı. Adana Valisi Atış, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törende, Adana'nın sanat dolu bir kent olduğunu belirterek, ''Adana'ya kültür ve sanat etkinlikleri çok yakışıyor. Adanalılar bu etkinliklerde son derece başarılılar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz Adanalılar çok vefalıyız, kente emeği geçenleri hiç unutmayız. Gelecek yıl 13 arkadaşımız 13'üncü kez anılırken daha da renkli görüntüler oluşacağını düşünüyorum'' diye konuştu. Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz ise festivale emek verenlere teşekkür ederek, ''Fotoğraf sanatçısı olarak tüm güzellikleri topluma mal etmek çok önemli. Festivalimiz 15 yıl önce kaybettiğimiz sanatçı arkadaşlarımıza saygıdan dolayı doğmuştur. Altın Koza Film Festivali'nden sonra en büyük sanat etkinliği olması ve sizlerin de bizlere destek vermeniz çok önemli. İlerleyen yıllarda sanat etkinliklerimiz artarak devam edecek'' dedi. AFAD Başkanı Tahsin Sezer de etkinliklerle andıkları arkadaşlarının doğruyu ve yanlışı insanlara aktarmak amacıyla yola çıktıklarını ve kaza sonucu yaşamlarını yitirdiklerini kaydederek, ''AFAD'ın 13 üyesinin adlarının kültür ve sanat dolu festivalle yaşatılıyor olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm Adanalıları etkinliklere katılmaya çağırıyorum'' diye konuştu. Konuşmaların ardından Altın Kamera Fotoğraf Yarışması sonuçları açıklandı. Siyah-beyaz baskı dalında, Sezgin Güvel, Hacı Mevlüt Özalp, Hüseyin Türk, Yavuz Sarıyıldız ve Fuat Altın, renkli baskıda Mehmet Çakır, Eren Özkapıcı ve Kemal Kaya, deneysel (yaratımcı) dalında da Arif Tanju Korkmaz ve Ayhan Maraşlı ödül kazandı. Yarışmacılara ödüllerinin dağıtılmasının ardından, festivale katkıda bulunan Adana Kent Konseyi üyelerine teşekkür belgesi verildi. Törenin sonunda, Sunay Akın, tek kişilik gösteri sundu. Festival 19 Aralıkta sona erecek.