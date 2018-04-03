13. İstanbul Lale Festivali başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen İstanbul Lale Festivali, Emirgan Korusu'nda düzenlenen törenle başladı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 13. İstanbul Lale Festivali'nin Emirgan Korusu'ndaki açılış töreninde yaptığı konuşmada, lalenin, birçok sanatın ana ögelerinden birini olduğunu söyledi.

Lalenin, Anadolu'nun öz çiçeği olduğuna vurgu yapan Şahin, şunları kaydetti:

“Menba ve menşei burasıdır ama bütün dünyaya yayılmıştır. Başta Hollanda olmak üzere birçok coğrafyayı süslemektedir. Bizim öz değerimiz olan lale en çok Anadolu’ya ve en çok da İstanbul'a yakışmaktadır. Biz bu yakışanı olabildiğince genişlettikçe ve yaydıkça zannediyorum lale, her sanat kolunda ve estetik anlayışın sergilendiği sahada da hak ettiği yeri almaya fazlasıyla devam edecektir. 15 sene önce şu anki lale çeşitlerinin yüzde 50'si bile yoktu."

Şahin, lalenin geçmişte birçok türünün bulunduğunu hatırlatarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin laboratuvarlarında çok ciddi çalışmalar yapıldığını ve zaman içerisinde eski sayıdaki lale florasının ve çeşitliliğinin Türkiye'ye tekrar kazandırılacağına inandığını dile getirdi.

İstanbul'dan bahsedilince akla ilk olarak lale ve erguvanın geldiğini anlatan Vali Şahin, Mayıs ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin başlatacağı çiçek festivalinde erguvanın ve İstanbul’a özgü diğer çiçeklerin İstanbullularla buluşacağını dile getirdi.

"Lalelerimizin tamamı yerli ve milli"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, önceki yıllarda lalenin sadece fotoğraflarda yer alan bir çiçek olduğunu söyledi.

Uysal, 13 yıl önce başlayan çalışmalar neticesinde ve bu festival sayesinde dünyada lalenin İstanbul ile özdeş hale geldiğini belirterek, "İstanbul'dan hayat bulmuş, İstanbul'dan dünyaya yayılmış, bizimle birebir aynı anlama gelen, belki de dünyada baktığımız zaman İstanbul'u ne ile tanımlıyoruz dersek onu ifade eden lale, bu festivaller ile inşallah İstanbul'umuza dönmüş oldu." diye konuştu.

Uysal, lalenin baharın başlangıcı olduğunu dile getirerek, lalenin İstanbul'un ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

İstanbul’daki yoğun hayat temposu içinde lale dışında şehre ait diğer güzel adetlerin de kaybolduğunu hatırlatan Uysal, şöyle konuştu:

“İnşallah o kaybolan İstanbul’un güzelliklerini ortaya çıkaran çiçeklerimizle ilgili de 1-30 Mayıs arasında çiçek festivalimiz olacak. Şu anda lale festivalinde sadece belediye olarak bizler değil, artık dünyaya Türkiye'den çiçek ihraç edilirken, üreticilerimiz lale ihracına başlamış, vatandaşlarımız lale diker hale gelmiş bu lale artık herkesin birebir ilgi sahasına girmiş. Emirgan parkına yaklaşık üç buçuk milyon adet lale ekilmiş vaziyette. Toplam İstanbul genelinde 30 milyon adet. Daha önceleri Türkiye’de yeteri kadar üretim yapılmadığı için belki de yurt dışından getirilerek bu başladı ama bugün itibariyle lalelerimizin tamamı yerli ve milli. İstanbul’un, Şile’nin, Çatalca’nın köyleri. İstanbul’un dışında belirli yerlerde üretim yaptırılarak bu lalelerimiz Türkiye’den temin ediliyor."

Uysal, lale festivali kapsamında yapılan etkinliklerin maliyetinin 10.5 milyon lira olduğunu kaydederek, "Biz lale festivalinde hem İstanbul’u lale ile buluşturduk hem de köylülerimizi lale üreticisi yaptık. Onlara bir iş kapısı ekmek kapısı oldu. Hem çiçek ihracatçılarımızı lale ihracatı yapar hale getirmiş olduk. İnşallah bu devam edecek." şeklinde konuştu.

Festival boyunca çeşitli etkinliklerin yapılacağını ifade eden Uysal, vatandaşları bu etkinliklere katılmaya davet etti.

Konuşmaların ardından lalelerden elde edilen doğal gıda boyalarının kullandığı lale pastasını, laleleri eken çocuklar ve protokol üyeleri birlikte kesti. Daha sonrasında Vali Şahin ve İBB Başkanı Uysal, profesyonel fotoğraf makinesiyle Emirgan Parkı'nda açan lalelerin fotoğraflarını çekti.

Festivalin açılışına, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın eşi Hatice Uysal, ilçe belediye başkanları, İstanbul'da görev yapan yabancı devletlerin misyon şefleri, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi yöneticileri, lale ekiminde görev alan öğrenciler ve velileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.