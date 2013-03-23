13. İstanbul Bienali'nin programı değişti

13. İstanbul Bienali’nin dün saat 18.00’de İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü’nde yapılması planlanan ‘Kamuya Hitap Etmek’ başlıklı ikinci kamusal programı, Bienali protesto eden bir grup eylemci nedeniyle iptal edildi. Program bugün Salon İKSV’de yapılacak.

Eylemci grup, üniversite yetkililerinin ders ve sınavların devam ettiğine dair uyarılarına rağmen engellemelerini sürdürerek gürültü yüzünden etkinliğin iptaline neden oldu.

Bugün saat 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Salon İKSV’de gerçekleştirilecek olan etkinliğin konuşmacıları arasında, İstanbul Bienali küratörü Fulya Erdemci ve Kamusal Program eş küratörü Dr. Andrea Phillips’in yanı sıra şair ve sanat eleştirmeni Fırat Demir, yazar ve yayıncı Burak Fidan, yazar Eren Erdem, Occupy Wall Street/Wall Street’i İşgal Et gibi küresel kampanyaların geliştirilmesine öncülük eden Adbusters Media Foundation’dan Darren George Fleet ve Pedro Inoue Sardenberg yer alıyordu.

Etkinlikte, kamusal hitap ile iktidar arasındaki ilişki, medyada ifade özgürlüğü ve Türkiye’de gazeteciliğe yönelik baskılar, Birleşik Krallık ve Birleşik Devletler’de çok uluslu medya şirketlerinin bireylerin özel yaşamına müdahalesi ve kamusal alanda kentlilerin kendilerini özgür ifade edebilecekleri alanların sürekliliği gibi konu başlıkları tartışılacak.

“Kamuya Hitap Etmek” etkinliğinin güncellenen programı şöyle:

10.00 Giriş: Fulya Erdemci ve Andrea Phillips

10.15 Şiir okuması: Fırat Demir (Şair ve sanat eleştirmeni) ve Burak Fidan (Yazar ve yayıncı)

Ahmet Güntan şiirleri



10.30 Konferans: Adbusters Media Foundation (Kültürel frekans bozucu ve yayıncılar)

Darren George Fleet ve Pedro Inoue Sardenberg

Zihinsel Çevrenin Siyaseti



11.45 Sunum: Dan Hind (Yazar)

Kitlesel Medyadan Halk Medyasına? Teknoloji, Kriz ve İletişim Siyaseti



12.30 Ara



13.30 Doğaçlama: Cevdet Erek (Sanatçı ve müzisyen, İTÜ TM Konservatuarı ve Mimarlık Bölümü, Öğretim Üyesi)



13.45 Konuşma: Robert Sember (Ses-sanatı kolektifi Ultra-red’in üyesi, kamusal sağlık araştırmacısı ve yerel örgütleyici)

Örgütlü Ses / Örgütlü Dinleyicilik: Kolektif Bir Pratiğe Doğru