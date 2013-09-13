13. İstanbul Bienali kapılarını açıyor

13. İstanbul Bienali bu hafta sonu kapılarını açıyor. 'Anne, ben barbar mıyım?' başlığıyla Fulya Erdemci küratörlüğünde gerçekleştirilen 13. İstanbul Bienali, 14 Eylül Cumartesi günü kapılarını açıyor. 88 sanatçı ve sanatçı grubunun işlerinin yer alacağı bienal sergileri kamusal bir alan yaratma ve herkese ulaşabilme amacıyla bu yıla özel olarak ücretsiz ziyaret edilebilecek. Bienal sergileri Antrepo No.3, Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, ARTER, SALT Beyoğlu ve 5533'te pazartesi hariç her gün gezilebilir.

Sergilerin yanı sıra bienalin ilk günlerinde çeşitli etkinlikler de düzenlenecek:

Feminist ve queer kuramın yanı sıra siyaset felsefesine katkılarıyla tanınan akademisyen ve düşünür Judith Butler'ın temel bir hak olarak toplanma özgürlüğü ile ifade ve toplanma özgürlüğü arasındaki ilişkiyi kamu, halk ve beden kavramları üzerinden tartışmaya açacağı seminer ise İstanbul Bienali, Columbia Global Centers | Turkey ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle 15 Eylül Pazar günü Boğaziçi Üniversitesi, Uçaksavar Kampüsü, Garanti Kültür Merkezi, Ayhan Şahenk Salonu'nda saat 17.00'de gerçekleştirilecek.