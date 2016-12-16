13. İstanbul Bach Günleri, 'aşk' temasıyla başladı

Dünyaca ünlü sanatçıları İstanbul'da buluşturan ve bu yıl "Bach ve Aşk" temasıyla gerçekleştirilen "13. İstanbul Bach Günleri" başladı. Beyoğlu Grand Pera'daki açılış konserinde, keman virtüözü Şef Andres Mustonen yönetimindeki Glasperlenspiel Oda Orkestrası sahne aldı. Johann Sebastian Bach'ın sevilen eserlerinden oluşan bir seçkiyi ve klavsen konçertosunu seslendiren orkestraya sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Festival Avrupa’nın birçok ülkesinden barok müziğin en önemli virtüözlerini bir araya getiren EUBO European Union Baroque Ensemble ile 18 Aralık Pazar günü İstanbul Deniz Müzesi’nde devam edecek. Orkestra, seyirciye J.S Bach, Scarlatti, Handel ve Telemann’ın en sevilen barok eserlerinden oluşan bir program sunacak.

“Genç ATBO sanatçıları, seyirciyi saran bir tazelik ve canlılık ile çalıyorlar"

1985’de kurulan Avrupa Birliği Barok Orkestrası, benzer toplulukların aksine her yıl yeni ve yetişmiş genç elemanlarla çalışan bir organizasyon. ATBO elemanları, AB’nin her köşesinden sahne deneyimi ve müzikal ifade kazanmaları amacıyla bu yıldan itibaren üç yıllığına seçildi. Müzik Direktörü Lars Ulrik Mortensen ve Margaret Faultless, Alfredo Bernardini, Enrico Onofri, Alexis Kossenko, Amandine Beyer ve Sergio Azzolini gibi diğer deneyimli eğitmenlerle çalışmak için bir araya geldi. Ton Koopman, Roy Goodman, Rachel Podger, Riccardo Minasi, Paul Agnew, Gottfried von der Goltz ve Stefano Montanari gibi alanında önemli isimler de geçtiğimiz dönemlerde orkestrayla çalıştı. CD kayıtları da bulunan topluluk, son dönemde Vivaldi Mevsimler ve ender seslendirilen sonelerini kapsayan kayıtlar yaptı.

Echternach (Lüksemburg) kentinin yerleşik orkestrası olan ve ABBO, turnelerinde The Early Music Shop’un sponsorluğundan da faydalanıyor.

Dokuz Avrupa organizasyonunun desteğini alan topluluk, devamlı Kültür Elçisi ünvanını da taşıyor.

Festival biletleri Biletix'ten temin edilebilir.

Programda neler var?

Festival kapsamında, EUBO European Union Baroque Ensemble 18 Aralık, François Fernandez ve Benjamin Alard 20 Aralık, Myriam Arbouz ve Benjamin Alard 21 Aralık, François Fernandez ise 22 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak.