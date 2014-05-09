13 günlük bebeğe katarakt ameliyatı

Van'ın Gürpınar ilçesinde doğuştan iki gözünde katarakt olduğu tespit edilen 13 günlük bebek ameliyat edildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde oturan Nasrullah Orut ve Sıdıka Orut çiftinin ikinci çocukları Muhammet Ali, 13 gün önce Van'da dünyaya geldi. İlk çocukları 6 yaşındaki Kadir'in doğuştan katarakt olmasından şüphelenen çift, bebeklerine doğar doğmaz göz muayenesi yaptırdı. Muayenede Muhammet Ali'nin iki gözünde de katarakt olduğu belirlendi.

Adana'ya gelen çiftin bebeği, özel bir hastanede tedaviye alındı. Hastaneye geldiğinde 6 günlük ve 2 kilo 700 gram olan bebek risk olabileceği ihtimaline karşı bir süre bekletildi. 13 günlük olunca ameliyata alınan Muhammet Ali'nin iki gözündeki katarakt temizlendi.

Göz hastalıkları uzmanı Operatör Dr. Metin Mürşitoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gözünde de katarakt tespit edilen bebeğin ağabeyini de aynı rahatsızlıktan dolayı 6 yıl önce ameliyat ettiklerini hatırlattı.

Ailenin bu konuda tedbirli ve hazırlıklı olduğunu, bebeğin doğar doğmaz kontrolünü sağlayarak rahatsızlığı tespit ettiklerini anlatan Mürşitoğlu, şunları kaydetti:

"Bebeğin iki gözü birden ameliyat edilerek kataraktları temizlendi. İnşallah 2-3 yaşında ikinci ameliyatla gözün içerisine mercek yerleştirmemiz söz konusu olacak. Bu iki kardeşte katarakt olmasının tek ve en büyük nedeni anne ve babanın yakın akraba olmaları. Yakın akraba evliliğinde bu tip vakalar çok sık görülür. Birinci çocukta görülmüş, ikinci çocuktavar tabi ki aile için çok zor bir durum. Bebeğin şuan sağlık durumu çok iyi. Doğduğunda 2 kilo 700 gramdı, 3 kiloya ulaşınca anestezi alınmasında sakınca olmadığı için operasyona aldık."

Mürşitoğlu, görme için gözden beyne ileti gitmesi gerektiğini bildirerek, "Bu olmadığı zaman gözde mutlak tembellik olacaktır. O nedenle çok kısa sürede ameliyat olunmasında önem var. Erken ve doğru müdahale edilmesi her zaman çok önemli" diye konuştu.

Baba Nasrullah Orut ise ilk çocuklarının katarak olduğunu 3 aylıkken fark ettiklerini, aynı rahatsızlığın ikinci çocuklarında da olma ihtimaline karşı tedirgin olduklarını anlattı.

Vakit kaybetmeden doktora götürdükleri bebeklerinde katarakt tespit edildiğini bildiren Orut, "Bebeğin acilen ameliyat olması gerektiği söylendi. Biz de hemen buraya gelerek bebeğimizi ameliyat ettirdik. Daha önce ameliyat olan ilk çocuğumun durumu da çok şükür iyi" dedi.