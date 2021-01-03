13 gündür aranıyordu; Isparta’da kaybolan Gülsüm Doğan’ın cansız bedeni Burdur’da dağlık alanda bulundu

Isparta'da 13 gündür kayıp olarak aranan Gülsüm Doğan'ın (31) cansız bedeni Burdur'un Ağlasun ilçesindeki dağlık alanda bulundu.

Isparta'nın Sermet Mahallesi'nde oturan Gülsüm Doğan, en son Gökçay Mesire Alanı'nda görüldükten sonra haber alınamadı.

Yakınlarının yaptığı kayıp başvurusu üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Doğan'ın en son görüldüğü bölgede arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarını devam ettiren AFAD ekipleri, bugün sabah saatlerinde, Burdur'un Ağlasun ilçesindeki dağlık alanda Doğan'ın cesedine ulaştı.

Gülsüm Doğan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. (DHA)