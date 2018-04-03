13 fon yöneticisinden Türkiye'ye jeopolitik ve siyasi risk uyarısı

Türkiye’nin de aralarında olduğu gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelere kıyasla daha aktif bir çeyreği geride bırakırken, bunun yanında piyasa oyuncuları Türkiye’ye ilişkin değerlendirmelerinde jeopolitik risklerle birlikte yerel politikaya ilişkin uyarılarda bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Bloomberg’in aralarında UBS, Deutsche Bank ve BNP gibi 15 kurumun temsilcisi ile yaptığı ankette gelişmekte olan piyasalara yönelik iyimser algı öne çıktı. Anketi yanıtlayanlardan 13 katılımcı Türkiye’nin yerel politika dolayısıyla en kırılgan ülke olduğunu düşünürken sadece bir tanesi bu riskin orta düzeyli olduğunu düşünüyor. Katılımcıların önemli çoğunluğu Türkiye’nin küresel jeopolitik risklere karşı da kırılgan olduğunu dikkat çekti. Buna göre 15 katılımcıdan 13’ü küresel jeopolitik risklerin Türkiye’ye etkisinin yüksek olacağını öngörüyor. Katılımcılar Türkiye açısından Fed, ABD ekonomisi ve enflasyon görünümünün de etkili olacağı görüşünde.