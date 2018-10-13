13 Ekim Cumartesi DHA Spor Gündemi

GALATASARAY

Sarı-Kırmızılı ekipte 113\'üncü yıl etkinliklerine devam edilecek

10:30 Galatasaray Lisesi\'nde toplanılması

10:45 Atatürk anıtına çelenk konması ve saygı duruşu

11:00 Tevfik Fikret Salonu\'nda toplanılması

12.00 Galatasaray pilavı

11:00 Galatasaray\'da Bursaspor maçı hazırlıkları devam edecek

(ÖZEL) TÜRFAD\'dan İlyas Tüfekçi\'ye anlamlı ziyaret

İlyas Tüfekçi: \"Daha fazla Türk yetişsin istiyorum\"

BEŞİKTAŞ

11:00 Siyah-beyazlılar Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek

RUSYA-TÜRKİYE MAÇINA DOĞRU

12:00 Rusya, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

13:00 Rusya Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.

18.30 A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir futbolcu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

19.00 Milli takım, Türkiye maçının son çalışmasını gerçekleştirecek.

ULUSAL LİG MAÇLARI

A Ligi 1. Grup

21:45 Hollanda - Almanya

B Ligi 1. Grup

16:00 Slovakya - Çek Cumhuriyeti

B Ligi 4. Grup

21:45İrlanda Cumhuriyeti - Danimarka

C Ligi 3. Grup

19:00 Norveç - Slovenya

21:45 Bulgaristan - Güney Kıbrıs

D Ligi 1. Grup

19:00 Gürcistan - Andorra

19:00 Letonya - Kazakistan

D Ligi 4. Grup

19:00 Ermenistan - Cebelitarık

21:45Makedonya - Liechtenstein

BASKETBOL

- Tahincioğlu Basketbol Ligi

13:00 Beşiktaş Sompo Japan - Pınar Karşıyaka

15:15 Gaziantep Basketbol- Banvit

17:30 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray

20:00 TOFAŞ - İstanbul BBSK

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14:00 Mersin BŞB - Hatay BŞB

16:00 Beşiktaş - Galatasaray

16:00 Botaş - İstanbul Üniversitesi

16:00 İzmit Belediyespor - Gündoğdu Adana Basketbol

BİSİKLET

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'na 137.3 kilometrelik Selçuk-Manisa etabı ile devam edilecek (Ata Selçuk)

BODRUM CUP

17:00 Bu sene 30\'uncusu gerçekleştirilecek olan The Bodrum Cup, İstanbul Boğazı\'nda yapılacak geçiş ile başlayacak ve 22 Ekim\'de Bodrum\'da koşulacak