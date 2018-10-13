T24 LogoT24 Logo
Spor

13 Ekim Cumartesi DHA Spor Gündemi

GALATASARAY  Sarı-Kırmızılı ekipte 113'üncü yıl etkinliklerine devam edilecek  10:30 Galatasaray Lisesi'nde toplanılması 10:45 Atatürk anıtına çelenk konması ve saygı duruşu 11:00 Tevfik Fikret Salonu'nda toplanılması 12

13 Ekim 2018 12:30

GALATASARAY 
Sarı-Kırmızılı ekipte 113\'üncü yıl etkinliklerine devam edilecek 
10:30 Galatasaray Lisesi\'nde toplanılması
10:45 Atatürk anıtına çelenk konması ve saygı duruşu
11:00 Tevfik Fikret Salonu\'nda toplanılması
12.00 Galatasaray pilavı 
11:00 Galatasaray\'da Bursaspor maçı hazırlıkları devam edecek

(ÖZEL) TÜRFAD\'dan İlyas Tüfekçi\'ye anlamlı ziyaret
İlyas Tüfekçi: \"Daha fazla Türk yetişsin istiyorum\"

BEŞİKTAŞ
11:00 Siyah-beyazlılar Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek

RUSYA-TÜRKİYE MAÇINA DOĞRU
12:00 Rusya, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamlayacak. 
13:00 Rusya Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak. 
18.30 A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir futbolcu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.
19.00 Milli takım, Türkiye maçının son çalışmasını gerçekleştirecek. 

ULUSAL LİG MAÇLARI
A Ligi 1. Grup 
21:45 Hollanda - Almanya  
B Ligi 1. Grup 
16:00 Slovakya - Çek Cumhuriyeti  
B Ligi 4. Grup 
21:45İrlanda Cumhuriyeti - Danimarka
C Ligi 3. Grup
19:00 Norveç - Slovenya  
21:45 Bulgaristan - Güney Kıbrıs  
D Ligi 1. Grup
19:00 Gürcistan - Andorra  
19:00 Letonya - Kazakistan  
D Ligi 4. Grup
19:00 Ermenistan - Cebelitarık
21:45Makedonya - Liechtenstein

BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Ligi
13:00 Beşiktaş Sompo Japan - Pınar Karşıyaka
15:15 Gaziantep Basketbol- Banvit
17:30 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray
20:00 TOFAŞ - İstanbul BBSK
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14:00 Mersin BŞB - Hatay BŞB
16:00 Beşiktaş - Galatasaray
16:00 Botaş - İstanbul Üniversitesi
16:00 İzmit Belediyespor - Gündoğdu Adana Basketbol

BİSİKLET
54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'na 137.3 kilometrelik Selçuk-Manisa etabı ile devam edilecek (Ata Selçuk)

BODRUM CUP
17:00 Bu sene 30\'uncusu gerçekleştirilecek olan The Bodrum Cup, İstanbul Boğazı\'nda yapılacak geçiş ile başlayacak ve 22 Ekim\'de Bodrum\'da koşulacak

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GALATASARAY  SarıKırmızılıGalatasaray LisesiAtatürkTevfik Fikret SalonuGalatasarayGalatasaray BursasporTÜRFADTüfekçiTürkSiyahbeyazlılar GöztepeMAÇINA DOĞRU 1200 Rusya TürkiyeRusya Teknik Direktörü Stanislav
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24