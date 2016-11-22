13. Çocuk Filmleri Festivali 29 Kasım-2 Aralık’ta Eskişehir’de

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ve TÜRSAK Vakfı’nın işbirliğiyle düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali 13. yılında, 29 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında Eskişehirli çocuklarla buluşacak.

Dünyada ödül almış animasyon filmlerin ücretsiz gösteriminin yanı sıra, hikâye anlatımı ve animasyon atölyelerinin de gerçekleşeceği 13. Çocuk Filmleri Festivali’nin 29 Kasım günü 13.00’da EBB Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek açılış töreninde, çocuklar önce Toronto Uluslararası Film Festivali 2015’te En İyi Kısa Animasyon Ödülü’nü kazanan 'Deniz Tutkusu' (Jonas on the Sea) adlı açılış filmini izleyecekler. Aynı zamanda Türkiye’de bir ilke imza atan festival, açılış filmini Sesli Betimleme Derneği ile işbirliği çerçevesinde yeniden düzenleyecek. Böylece, açılışa katılacak görme ve işitme engelli çocuklar da filmi akranlarıyla birlikte izleme imkanı bulacak. Çocuklar ve aileleri törene ücretsiz katılabilecek.

Kültür Servisi'nde yer alan habere göre, Festival kapsamında Gökhan Mutlay tarafından, 29 Kasım günü saat 10:00’da, Yarışma Filmleri Ana Jüri Atölyesi düzenlenecek. Açılıştan önce gerçekleşecek atölyenin ardından, yaşları 7-12 arasında değişen Çocuk Jürisi, festivalin yarışma bölümündeki filmler arasından en iyi filmi belirleyecek. Çocuk Jürisi, açılış töreninde sahnede hem birinci seçilen filmi açıklayacak, hem de neden bu filmi seçtiklerini anlatacaklar.

13. Çocuk Filmleri Festivali’nde; toplam 30 film Eskişehirli çocuk izleyicilerle buluşacak. Her gün ücretsiz olarak gösterilecek olan animasyon filmler, önceki yıllarda olduğu gibi yine Masalcı Abla Fulya Aksular tarafından seslendirilecek. Masalcı Abla, diyalogsuz olan bu filmleri çocuklar için hikayeleştirerek anlatacak.

13. Çocuk Filmleri Festivali’nde ayrıca 30 Kasım günü 15:00-17:00 saatleri arasında Gökhan Mutlay ile Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, 1 Aralık günü 15:00-17:00 saatleri arasında ise Anadolu Üniversitesi işbirliği ile Animasyon Atölyesi gerçekleştirilecek. Arş. Gör. Yasin Arslan ve Arş. Gör. Rıdvan Çevik yönetiminde, Ahmet Cihat Etlibaş’ın teknik desteğiyle, çocukları animasyon filmlerin nasıl yapıldığı hakkında bilgilendirme amacıyla düzenlenen Animasyon Atölyesi’nde, sunumlara ek olarak uygulama çalışmaları da yapılacak.

Festival ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.