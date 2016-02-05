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Yaşam

13 çocuk, 61 torunu olan 63 yıllık çift hastane odasında nikâh kıydı

Çiftin nikâh şahitliğini oğulları ile hemşire yaptı

05 Şubat 2016 12:53

Manisa’nın Saruhanlı İlçesi Hacıramanlı Mahallesi’nde yaşayan imam nikâhlı çift Ayşe Kocatepe (81) ile Halil İbrahim Akın (83) 63 yıllık birlikteliklerini hastane odasında kıyılan nikâhla resmileştirdi.

Balıkesir’de 63 yıl önce bir düğün merasiminde birbirlerini görerek aşık olan Ayşe Kocatepe ile Halil İbrahim Akın, nikah işlemleri sırasında yaşanan bir sorun üzerine imam nikahı kıydırarak dünyaevine girdi. İlk eşi Fatma Akın’ın yeni vefat etmesi üzerine resmi nikâh işlemlerinde sıkıntı yaşayan Halil İbrahim Akın, "Bir daha buralara gelip resmi nikâhla falan uğraşamam" diyerek resmi nikâh işlemlerini askıya aldı. Tam 63 yıldır imam nikâhlı olarak yaşayan çiftin 13 çocuğu, 61 torunu ve 4 de torununun çocuğu oldu.

DHA’dan Mehmed Hakkı Özbayır’ın haberine göre, Manisa’daki Özel Grandmedical Hospital’da kalp ameliyatı olması gereken çiftçi emeklisi Halil İbrahim Akın, gönül rahatlığı ile ameliyata girebilmek için hastane yetkililerinden izin alarak, Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğu’na başvurdu. Nikah memuru Soner Doğan, hastaneye gelerek yaşlı çiftin nikahlarını kıydı. Nikah şahitliklerini ise hastane hemşiresi Zehra Can ile oğulları Fahri Akın yaptı.

Çiftin oğlu Fahri Akın, "Babamın bin 100 liralık emekli maaşı var. Annemin ise hiçbir güvencesi yok. Babam gözü arkada kalmasın diye bu nikâhı çok istedi" dedi. Yıllarca birçok sıkıntıya birlikte göğüs geren 63 yıllık imam nikâhlı çift, resmi nikâhlarının kıyılmasının ardından el ele tutuşup sevinç gözyaşları döktü.

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