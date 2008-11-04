13 bin sözleşmeli öğretmen yarın atanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, geneli doğu illerine olmak üzere yarın 13 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yapacak.



Atamalar dolayısıyla yarın saat 10.00'da Başöğretmen Salonu'nda Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in de katılacağı tören düzenlenecek. Törende KPSS10 puan üstünlüğü esasına göre, 52 branşta toplam 13 bin sözleşmeli pozisyona öğretmen görevlendirilecek.



Sözleşmeli öğretmenlik için 22-31 Ekim 2008 tarihleri arasında 31 bin 970 adayın başvurduğu öğrenildi. Atama sonuçları, Bakanlığın "http://personel.meb.gov.tr" internet adresinden

öğrenilebilecek. Atanacak öğretmenler, 14 Kasımdan itibaren görevlendirildikleri il milli eğitim müdürlüklerine, "2008-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu"nda istenilen belgelerle bizzat başvuracaklar.



Branşlar



Sözleşmeli öğretmenlik için başvuru yapılacak alanlar, taban puanları ve kontenjanları şöyle:



"Acil Tıp Teknisyenliği (50 puan-13), Ahşap Teknolojisi-1 (80 puan-13), Anestezi (50 puan-1), Beden Eğitimi (70 puan-258), Bilişim Teknolojileri (60 puan-307), Biyoloji (80 puan-176), Büro Yönetimi ve Sekreterlik (75 puan-3), Coğrafya (70 puan-308), Çevre Sağlığı (70 puan-1), Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (60 puan-119), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (50 puan-400), Diş Protez ( 45 puan-1), El Sanatları Teknolojisi-1 (65 puan-1), Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 (85 puan-30), Felsefe (75 puan-141), Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi (85 puan-783), Fizik (85 puan-164), Giyim Üretim Teknolojisi (80 puan-8), Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği (50 puan-2), Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri (55 puan-12), İHL Meslek Dersleri (50 puan-71), İHL Meslek Dersleri Arapça (50 puan-9), İlköğretim Matematik Öğretmenliği (80 puan-700), İngilizce (65 puan-1396), İnşaat Teknolojisi-1 (70 puan-6), İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği (60 puan-5), Kimya (80 puan-170), Kuyumculuk Teknolojisi (50 puan-2), Laboratuvar (50 puan-9), Makine Teknolojisi-1 (70 puan-6), Matematik (80 puan-640), Medikal Bakım (55 puan-10), Metal Teknolojisi (70 puan-9), Motorlu Araçlar Teknolojisi (75 puan-2), Muhasebe ve Finansman (80 puan-34), Müzik (50 puan-163), Okul Öncesi Öğretmenliği (70 puan-530), Pazarlama ve Perakende (80 puan-1), Rehber Öğretmen (50 puan-450), Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar (65 puan-100), Sınıf Öğretmenliği (75 puan-3696), Sosyal Bilgiler (80 puan-449), Tarih (80 puan-239), Teknoloji ve Tasarım (50 puan-199), Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme (75 puan-6), Tıbbi Sekreterlik (75 puan-5), Toplum Sağlığı (70 puan-1), Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı (60 puan-731), Türkçe (80 puan-521), Veteriner Sağlık (50 puan-1), Yiyecek İçecek Hizmetleri (70 puan-8), Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği (50 puan-90)."

