13 bin sözleşmeli öğretmen alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yapacağı 13 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular 22 Ekim Çarşamba günü başlıyor.



MEB, öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla 52 alandan toplam 13 bin kontenjana, ilk defa görevlendirme biçimiyle KPSS10 puan üstünlüğü esasına göre sözleşmeli öğretmen görevlendirecek.



Sözleşmeli öğretmenliğe başvuru yapacak adaylar, 22-31 Ekim 2008 tarihleri arasında bakanlığın http://personel.meb.gov.tr veya http://ilsis.meb.gov.tr internet adreslerinden başvurabilecekler. Başvurular, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan başvuru bürolarından herhangi birinde onaylatıldıktan sonra resmi hale gelecek. Başvurularda hiçbir gerekçeyle ücret alınmayacak. Atamalar, 5 Kasım 2008 Çarşamba günü bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek ve aynı gün bakanlığın http://personel.meb.gov.tr adresinden duyurulacak. Görevlendirilenler 14 Kasım 2008 tarihinden itibaren görevlendirildikleri il milli eğitim müdürlüklerine, "2008-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu"nda istenilen belgelerle birlikte bizzat başvurarak göreve başlamaları mümkün olabilecek.





Branşlar



MEB en çok sınıf öğretmenliği branşından öğretmen alacak. Sözleşmeli öğretmenlik için başvuru yapılacak alanlar, taban puanları ve kontenjanları şöyle:



"Acil Tıp Teknisyenliği (50 puan-13), Ahşap Teknolojisi-1 (80 puan-13), Anestezi (50 puan-1), Beden Eğitimi (70 puan-258), Bilişim Teknolojileri (60 puan-307), Biyoloji (80 puan-176), Büro Yönetimi ve Sekreterlik (75 puan-3), Coğrafya (70 puan-308), Çevre Sağlığı (70 puan-1), Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (60 puan-119), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (50 puan-400), Diş Protez ( 45 puan-1), El Sanatları Teknolojisi-1 (65 puan-1), Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 (85 puan-30), Felsefe (75 puan-141), Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi (85 puan-783), Fizik (85 puan-164), Giyim Üretim Teknolojisi (80 puan-8), Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği (50 puan-2), Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler (55 puan-12), İ.H.L. Meslek Dersleri (50 puan-71), İHL Meslek Dersleri Arapça (50 puan-9), İlköğretim Matematik Öğretmenliği (80 puan-700), İngilizce (65 puan-1396), İnşaat Teknolojisi-1 (70 puan-6),İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği (60 puan-5), Kimya (80 puan-170), Kuyumculuk Teknolojisi (50 puan-2), Laboratuvar (50 puan-9), Makine Teknolojisi-1 (70 puan-6), Matematik (80 puan-640), Medikal Bakım (55 puan-10), Metal Teknolojisi (70 puan-9), Motorlu Araçlar Teknolojisi (75 puan-2), Muhasebe ve Finansman (80 puan-34), Müzik (50 puan-163), Okul Öncesi Öğretmenliği (70 puan-530), Pazarlama ve Perakende (80 puan-1), Rehber Öğretmen (50 puan-450), Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar (65 puan-100), Sınıf Öğretmenliği (75 puan-3696), Sosyal Bilgiler (80 puan-449), Tarih (80 puan-239), Teknoloji ve Tasarım (50 puan-199), Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme (75 puan-6), Tıbbi Sekreterlik (75 puan-5), Toplum Sağlığı (70 puan-1), Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı (60 puan-731), Türkçe (80 puan-521), Veteriner Sağlık (50 puan-1), Yiyecek İçecek Hizmetleri (70 puan-8), Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği (50 puan-90)."

