13 bin polis memuru adayı alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü lisans ve önlisans mezunları arasından Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne 13 bin öğrenci alacak.

Polis Akademisi'nin internet sitesinde yapılan duyuruya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünce Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM), 21. Dönem için lisans mezunları arasından bini kadın olmak üzere 11 bin, önlisans mezunlarından ise 200'ü kadın 2 bin öğrenci alınacak.

Başvurular, Polis Akademisi internet sitesinde online olarak yapılacak.

Başvuru tarihleri, adaylardan istenilecek belgeler ve aranılan şartlar başvurular başlamadan önce "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.