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Yaşam

13 bin öğretmen 5 Kasım'da atanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 13 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacağını açıkladı. Başvurular, 22-31 Ekim 2008 tarihleri arasında, atamalar 5 Kasım’da olacak. e

29 Eylül 2008 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı, 13 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacağını açıkladı. Başvurular, 22-31 Ekim 2008 tarihleri arasında, http://personel.meb.gov.tr ve http://ilsis.meb.gov.tr adreslerinden yapılırken, atamalar 5 Kasım’da olacak. en fazla öğretmen alımı 3 bin 696 öğretmenle sınıf öğretmenliği olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 13 bin öğretmen ataması yapacak. İlk defa görevlendirme biçimiyle sözleşmeli yapılacak olar öğretmen atamalarına başvurular MEB’in http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanmakta olan 2008-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu’nda belirtilen şartlara göre yapılacak.

Başvurular 22 Ekim’de başlıyor

Öğretmen adayları, 22-31 Ekim 2008 tarihleri arasında, http://personel.meb.gov.tr veya http://ilsis.meb.gov.tr adreslerinden giriş yaparak elektronik ortamda başvuruda bulunabilecekler. Başvurular, il ya da ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde oluşturulan başvuru bürolarından herhangi birinde onaylatıldıktan sonra resmî hâle gelecek. Başvurularda ücret alınmayacak.

Atamalar 5 Kasım’da bilgisayar ortamında

Atamalar ise, 5 Kasım 2008 tarihinde bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek ve aynı gün MEB’in http://personel.meb.gov.tr adresinden duyurulacak. Görevlendirilenler, 14 Kasım 2008 tarihinden itibaren görevlendirildikleri il Millî Eğitim Müdürlüklerine, kılavuzda istenilen belgelerle birlikte bizzat başvurarak göreve başlayacaklar. En fazla atama 3 bin 696 öğretmenle sınıf öğretmenliğinde olurken, İngilizce için bin 396, Türk Dili ve Edebiyatı için 731, İlköğretim Matematik Öğretmenliği için ise 700 kontenjan belirlendi.

Atama yapılacak alanlar ve sayısı

Sözleşmeli öğretmenlik için başvuru yapılacak alanlar, alanlar bazında taban puanlar ve kontenjanlar ise şöyle:

Alan ----------------------Taban puan--------Kontenjan
Acil Tıp Teknisyenliği -----50------------------ 13
Ahşap Teknolojisi-1 --------80------------------13
Anestezi---------------------- 50------------------- 1
Beden Eğitimi--------------- 70---------------- 258
Bilişim Teknolojileri------- 60---------------- 307
Biyoloji-----------------------80---------------- 176
Büro Yönetimi ve Sekret.—75------------------ 3
Coğrafya---------------------- 70--------------- 308
Çevre Sağlığı-----------------70------------------- 1
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi—60-------------- 119

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