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Yaşam

13 bin öğretmen 5 Kasım'da atanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 13 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacağını açıkladı. Başvurular, 22-31 Ekim 2008 tarihleri arasında, http://personel.meb.gov.tr ve http://ils

01 Ekim 2008 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı, 13 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacağını açıkladı. Başvurular, 22-31 Ekim 2008 tarihleri arasında, http://personel.meb.gov.tr ve http://ilsis.meb.gov.tr adreslerinden yapılırken, atamalar 5 Kasım’da olacak. en fazla öğretmen alımı 3 bin 696 öğretmenle sınıf öğretmenliği olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 13 bin öğretmen ataması yapacak. İlk defa görevlendirme biçimiyle sözleşmeli yapılacak olar öğretmen atamalarına başvurular MEB’in http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanmakta olan 2008-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu’nda belirtilen şartlara göre yapılacak.

Başvurular, 22 Ekim'de başlıyor

Öğretmen adayları, 22-31 Ekim 2008 tarihleri arasında, http://personel.meb.gov.tr veya http://ilsis.meb.gov.tr adreslerinden giriş yaparak elektronik ortamda başvuruda bulunabilecekler.

Başvurular, il ya da ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde oluşturulan başvuru bürolarından herhangi birinde onaylatıldıktan sonra resmî hâle gelecek. Başvurularda ücret alınmayacak.

Atamalar, 5 Kasım'da bilgisayar ortamında

Atamalar ise, 5 Kasım 2008 tarihinde bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek ve aynı gün MEB’in http://personel.meb.gov.tr adresinden duyurulacak. Görevlendirilenler, 14 Kasım 2008 tarihinden itibaren görevlendirildikleri il Millî Eğitim Müdürlüklerine, kılavuzda istenilen belgelerle birlikte bizzat başvurarak göreve başlayacaklar. En fazla atama 3 bin 696 öğretmenle sınıf öğretmenliğinde olurken, İngilizce için bin 396, Türk Dili ve Edebiyatı için 731, İlköğretim Matematik Öğretmenliği için ise 700 kontenjan belirlendi.

Atama yapılacak alanlar ve sayıları

Sözleşmeli öğretmenlik için başvuru yapılacak alanlar, alanlar bazında taban puanlar ve kontenjanlar ise şöyle:


ALAN                            TABAN PUAN       KONTENJAN

Acil Tıp Teknisyenliği        50                   13
Ahşap Teknolojisi-1         80                    13
Anestezi                              50                    1
Beden Eğitimi                    70                   258
Bilişim Teknolojileri         60                   307
Biyoloji                                80                   176
Büro Yönetimi ve Sekret  75                     3
Coğrafya                            70                   308
Çevre Sağlığı                    70                   1
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 60              119
Din Kültürü ve Ahlak Bil.  50                 400
Diş Protez                        45                   1
El Sanatları Teknolojisi-1 65                1
Elektrik-Elektronik Tek.-1 85               30
Felsefe                               75                141
Fen ve Teknoloji/Fen Bilg. 85             783
Fizik                                        85            164
Giyim Üretim Teknolojisi    80             8
Görme Engelliler Sınıfı Öğ 50              2
Güzellik ve Saç Bakım Hiz 55            12
İ.H.L. Meslek Dersleri        50             71
İHL Meslek Dersleri Arapça 50           9
İlköğretim Matematik Öğ.   80            700
İngilizce                                65             1.396
İnşaat Teknolojisi-         1 70                   6
İşitme Engelliler S. Öğr. 60                     5
Kimya                               80                      170
Kuyumculuk Teknolojisi 50                     2
Laboratuvar                         50                  9
Makine Teknolojisi-        1 70                  6
Matematik 80                                            640
Medikal Bakım 55 10
Metal Teknolojisi 70 9
Motorlu Araçlar Tek 75 2
Muhasebe ve Finansman 80 34
Müzik 50 163
Okul Öncesi Öğretmenliği 70 530
Pazarlama ve Perakende 80 1
Rehber Öğretmen 50 450
Resim İş/Resim/Görsel San 65 100
Sınıf Öğretmenliği 75 3.696
Sosyal Bilgiler 80 449
Tarih 80 239
Teknoloji ve Tasarım 50 199
Tesisat Tek. ve İklim. 75 6
Tıbbî Sekreterlik 75 5
Toplum Sağlığı 70 1
Türk Dili ve Ed./Dil ve An 60 731
Türkçe 80 521
Veteriner Sağlık 50 1
Yiyecek İçecek Hizmetleri 70 8
Zihin Engelliler Sınıfı Ö 50 90
TOPLAM 13.000

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