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Kültür-Sanat

13 bin hayranı dans etti

Meksiko'da 12 bin 937 dansçı, Michael Jackson'ın "Thriller" şarkısı eşliğinde dans ederek, şarkının klibindeki koreografiyi sergiledi.

30 Ağustos 2009 03:00

Meksika'nın başkenti Meksiko'da 12 bin 937 dansçı, Michael Jackson'ın "Thriller" şarkısı eşliğinde dans ederek, şarkının klibindeki koreografiyi sergiledi.

Yetkililer, 12 bin 937 kişinin Devrim Anıtı önündeki meydanda yapılan bu koreografiye katılmak için kaydolduğunu ve koreografinin 40-50 bin kişi tarafından izlendiğini söyledi.

Micheal Jackson hayranlarının dans gösterisi 11,5 dakika sürdü.

Meksikalı organizatörler, 2 ay önce 51 yaşında ölen Michael Jackson'ın doğum gününde yapılan bu koreografiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi umuyor.

Rekorlar kitabına göre, "Thriller" eşliğinde en çok sayıda kişinin dans etme rekoru 242 dansçıyla ABD'ye ait.

Jackson'ın doğum gününde başka kentlerde de benzeri dans gösterileri düzenlendiği, Barcelona'da 697, Londra'da 1600 Michael Jackson hayranının "Thriller" eşliğinde dans ettiği belirtildi.

 

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