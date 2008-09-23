13 bebeğin otopsisi tamamlandı

İzmir Adli Tıp Kurumu yetkililerinden aldığı bilgiye göre, daha önce "ölümleri adli vaka olmadığı" gerekçesiyle ailelerine teslim edilen ve savcılık kararıyla defnedildikleri mezarlarından çıkarılan bebekler de dahil olmak üzere bütün bebeklerin otopsileri tamamlandı.



Otopsi için dün mezarından çıkarılan Uğur-Senem Kır çiftinin bebeği, defnedilmek üzere dedesi Necati Demirci'ye verildi.



Adli Tıp Kurumunda alınmayı bekleyen halen 6 bebek olduğu belirtildi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hafta sonunda peş peşe bebek ölümleri yaşanmış, sayının kısa sürede 13'e ulaşması üzerine Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi karantinaya alınmış, yeni bebek kabulü durdurulmuştu.



Bebeklerden hayatını ilk saatlerde kaybeden 5'i "ölümleri adli vaka olmadığı" gerekçesiyle ailelerine teslim edilmişti. Ölen bebek sayısının artması üzerine savcının talimatıyla defnedilen bebekler mezarlarından çıkarılmış, yapılan otopsi sonucu ölüm nedeni enfeksiyon olarak belirlenmişti.

