13 aydır tutuklu bulunan gazeteciler Şirin Çoban ve İlker İlkan, ilk mahkemede serbest!

Mersin'de Eylül 2016’da tutuklanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Azadiya Welat gazetesi çalışanları Şirin Çoban ve İlker İlkan hakkında "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Evrensel'de yer alan habere göre, tutuklu gazeteciler duruşmaya getirilmezken, aileleri ve avukatları salonda hazır bulundu. Tutuklu sanıklar İlker İlkan Ermenek Kapalı Cezaevi'nde Ses ve Görüntü ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Şirin Çoban'da Tarsus Cezaevi'nden SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Duruşmada söz alan gazeteci Şirin Çoban, Kürtçe savunma yaparak, isnat edilen suçlamaları reddetti. Çoban, sadece gazete dağıttığını ve 13 aydır bu yüzden tutuklu olduğunu kaydetti. Cezaevi'ne girdiği günden bu yana sağlık sorunları yaşadığını da kaydeden Çoban, cezaevinde yaşanan sıkıntıları da anlattı. Çoban, hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulduğunu belirterek beraatını istedi.

Gazeteci İlker İlkan'da, sadece gazete dağıtımı yaptığı için uzun süredir tutuklu bulunduğunu belirterek, beraatını istedi.

Ardından söz alan İlker ve Çoban'ın avukatları müvekkillerine isnat edilen "örgüt üyeliği" suçlamalarının vasfının oluşmadığını belirterek, dosyanın kapatılması gerektiğini belirtti. Müvekkillerinin 13 aydır hukuksuz bir şekilde tutuklu olduğunu belirten avukatlar, her iki gazetecinin de tahliyesini talep etti.

İddia makamı ise suçun mahiyetinin göz önüne alınarak, İlkan ve Çoban'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti ise İlkan ve Çoban'ın uzun tutukluluk süresini göz önüne alarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.