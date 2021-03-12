13 ay sonra kortlara dönen Federer'den Katar Açık'a erken veda

Uzun bir sakatlık döneminin ardından kortlara geri dönen Roger Federer, Katar Açık çeyrek final eşleşmesinde Nikoloz Basilashvili’ye mağlup olarak turnuvaya veda etti.

13 aylık aranın ardından kortlara Katar Açık turnuvası ile geri dönüş yapan Roger Federer, ilk maçında Dan Evans’ı 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Çeyrek finalde Nikoloz Basilashvili ile karşılaşan 39 yaşındaki tenisçi; 3-6, 6-1 ve 7-5’lik setlerle korttan 2-1 yenik ayrıldı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan İsviçreli tenisçi, "Dediğim gibi, henüz %100 hazır değilim. Hala performansımı daha iyi noktaya getirmeye çalışıyorum. Bu turnuva benim için bir basamaktı. Aslında genel olarak kortta hissettiklerimden dolayı mutluyum. Dan Evans karşısında fiziksel açıdan daha iyi hissettim ve bu gayet doğal" ifadelerini kullandı.

Final setinde zaman zaman rahat görünmemesiyle ilgili gelen soruyu da cevaplayan Federer, "Dürüst olmak gerekirse bu şekilde hissetmeyi bekliyordum. Omzumda bir kas ağrısı var ve sabah olunca beni zorlayabilir. Yine de genel anlamda vücudum iyi durumda ve bundan dolayı mutluyum" diye konuştu.

2020 Avustralya Açık’ın ardından ilk kez Katar Açık’ta boy gösteren Roger Federer, yakın zamanda yaptığı açıklamalarda asıl hedefinin Wimbledon’da yer almak olduğunu belirtmişti.