13 askerin şehit edildiği bölgede operasyon başlatıldı



T24 - Diyarbakır'da, 14 Temmuz'da 13 askerin şehit edildiği Silvan ilçesi Bayrambaşı beldesi kırsalında büyük bir operasyon başlatıldı. Operasyonda, PKK'lı grupla çatışma yaşanırken, sabahın erken saatlerinde bölgenin Kobra helikopterleri tarafından havadan bombalandığı belirtildi.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Silvan ilçesine bağlı Bayrambaşı beldesi Dolapdere köyü kırsalında büyük bir operasyon başlatıldı. İç güvenlik harekatı kapsamında gerçekleştirilen ve Jandarma özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda, sabah saatlerinde çatışma çıktı.



Bölgede kış üstlenmesi için hazırlık yapan PKK'lı grubun etkisiz hale getirilmesi için gerçekleştirilen operasyona, Diyarbakır'dan kalkan Kobra helikopterlerinin havadan destek verdiği öğrenildi.



14 Temmuz'da çıkan ve 13 askerin şehit edildiği alanı da kapsayan operasyon bölgesini helikopterlerin sürekli havadan bombaladığı öğrenildi.Yetkililerden başlatılan operasyon ve çıkan çatışma hakkında bir açıklama yapılmazken, yerel kaynaklar çatışmaların devam ettiğini söyledi.









