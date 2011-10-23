13 armut için 3 yıl hapis istemi

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Çukurova İlçesi, Toros Mahallesi'nde oturan Ş. Ş, arkadaşları S.T. (15), K.F. (16) ve M.T. (15) ile buluşup, kiraladıkları otomobille dolaşmaya çıktı.Geç saatlere kadar dolaşan 4 genç, bir süre sonra karınları acıkınca, kapalı olan bir manavdan yaklaşık 2 kilo ağırlığında 13 armut çalıp, kaçmaya çalıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine harekete geçen polis, şüphelileri kullandıkları otomobilin lastiği patlayınca çaldıkları armutlarla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Şahan Şahin, armutları kiraladıkları aracın sahibinin verdiğini ileri sürdü.İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Yaşlarından dolayı soruşturmaları ayrı yürütülen şüphelilerden yaşı büyük olan Ş, Ş, hakkında iddianame hazırlandı.DHA'nın haberine göre; soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan ve Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ne görülecek davanın iddianamesindede, sanık Ş. Ş. hakkında 'hırsızlık' suçundan 3 yıla kadar hapsi istendi.Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Diğer 3 sanıkla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.