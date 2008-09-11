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Kültür-Sanat

13. Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Ankara Tiyatro Festivaline yurt içi ve yurt dışından 44 tiyatro topluluğu davet edilecek.

11 Eylül 2008 03:00

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Ankara Tiyatro Festivaline yurt içi ve yurt dışından 44 tiyatro topluluğu davet edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Tiyatrolarının da destek verdiği 14-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivale katılmak için 16'sı yurt dışından olmak üzere 64 özel ve amatör, 15 şehir, 13 üniversite, 11 çocuk tiyatrosu topluluğu başvurdu, 9 topluluk ise atölye-söyleşi etkinliklerine katılmak istedi.

Bu yıl, "Hayat Sanatla Güzel" temasıyla 28 değişik yerde 86 etkinliğin gerçekleştirileceği festivale katılmak için Azerbaycan'dan 4, Bulgaristan'dan 2, Romanya'dan 2, İspanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Venezuela, İran ve Rusya'dan ise 1'er topluluk başvuruda bulundu.
Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden tiyatro topluklukları da festivale katılma isteğini bildirdi. İstanbul'dan 32, Ankara'dan 16 ve İzmir'den ise 7 topluluk başvurdu.

Festival komitesi ve danışma kurulunca yapılacak değerlendirme sonucu başvuran 128 tiyatro topluluğundan 44;ünün festivale davet edileceği, sonucun 25 Eylülde kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi.

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