13. Ağır Ceza Mahkemesi’nden 6 maddelik Silivri yasağı

Mahkemenin bugün kararını açıklaması beklenen " Ergenekon Davası"nın görüldüğü Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan duruşma salonunun çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Adliyenin önünde basın mensuplarına ayrılan otoparka çok sayıda canlı yayın aracından yayın yapılıyor. Bölgede ambulanslar da bekletiliyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren duruşmayı izlemek için sosyal medyadan organize olan gruplar da Silivri'ye ulaşmak için yola çıktı. Anack alınan sıkı önlemler nedeniyle mahkemenni izin verdiği kişiler dışında kimse mahkeme salonunun bulunduğu yerleşkeye yaklaştırıladı.

Karar kapıya asıldı

Bu sırada İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 'nin 2 Ağustos'ta aldığı yasak kararları da mahkemenin girişine asıldı. 6 maddelik yasak listesi şöyle:

"1. 05.08.2013 tarihinde duruşma salonuna izleyici alınmamasına,

2. Tutuklu sanıkların cezaevinden getirilmesini müteakip, tutuksuz sanıkların duruşma salonuna alınmasına, duruşma salonuna x-ray cihazından geçmek ve herhangi bir sinyal verdirmemek kaydıyla tutuksuz sanıklar, mahkememizde kayıtlı ve kolluğa listesi teslim edilen katılan vekilleri ve müdafiiler, milletvekilleri, mahkememize işlemleri bildirilen baro temsilcileri, sarı basın kartı sahibi basın mensuplarının sırasıyla salona alınmasına,

3. 05.08.2013 tarihinde kararın tefhimi yapılacağından sanık müdafilerinin beraberlerinde dizüstü bilgisayar ve benzeri cihazlarını duruşma salonuna sokmalarına izin verilmeyeceğine, salona alınacak tüm kişilerin CMK'nın 183. maddesine göre, adliye binası içerisinde ve duruşma başladıktan sonra duruşma salonunda her türlü sesli veya görüntülü kayıt veya nakil olanağı sağlayan aletleri sokmalarına izin verilmeyeceğine, aksine hareket etmeye teşebbüs edenler hakkında gerekli inzibati tedbirler ve TCK'nın 286. maddesine göre adli süreç işletileceğine,

4. Sanıkların yargılama süreci boyunca müdafiliğini üstlenmiş avukatlar dışında duruşma salonuna avukat giremeyecek olup, ilgili avukatlar kolluk ve mahkeme görevlisine gerekli kimlik kartı ibrazı sonrası içeri alınacağına,

5. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca kendi mevzuat hükümleri ve belirtilen kurallar çevresinde gerekli tedbirler alınmasına, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Silivri Ceza ve Tutukevi idaresinin tutukluların nakli duruşma salonunun hazırlanması gibi hususlarda gerekli işlemleri yapmasına, tereddüt edilen hususlarda kovuşturma mahkemesinden talimat alınması, idari işlemler ile ilgili olarak da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulmasına

6. Gereği için İstanbul ve Bakırköy Cumhuriyet başsavcılıklarına, İstanbul Valiliğine, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığına sözlü veya yazılı bilgi verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."