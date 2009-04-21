Yapı Kredi Sigorta 13. Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu. ''Maskeliler'' adlı oyun ''Yılın En Başarılı Prodüksiyonu'' seçildi.



Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ve sunuculuğunu Korhan Abay'ın yaptığı ödül töreni, piyanist ikizler Ferhan-Ferzan Önder'in dinletisiyle başladı. Törende, geçen yıl hayatını kaybeden tiyatro sanatçıları anısına sinevizyon gösterisi sunuldu.



Korhan Abay, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Türkan Saylan'ın hayatını Türkiye'deki öğrencilerin başarısına adadığını belirterek, "Büyük hocanın aramızda olmasını çok isterdik. Ona saygılarımızı sunuyoruz" dedi. Abay'ın bu sözleri salondan alkış aldı.



Törende, "Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü" Mediha Gökçer'e, "Nisa Serezli Aşkıner Özel Ödülü" Hale Eren'e, "Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü" Berkun Oya'ya, "Tiyatroda Yeni Kuşak Özel Ödülü" "Dotbilsarda-Vur/Yağmala/Yeniden Projesi"nin genç oyuncularına, "Yapı Kredi Sigorta Özel Ödülü" ise Dikmen Gürün'e verildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın "Maskeliler" adlı oyunu "Yılın En Başarılı Prodüksiyonu" seçildi.



"Yılın En Başarılı Yönetmeni" ödülünü Tiyatro Pera'dan "Rahat Yaşamaya Övgü (Brecht Kabare)" adlı oyunla Nesrin Kazankaya alırken, "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülüne "Maskeliler" adlı oyundaki performansıyla Mehmet Gürhan, "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülüne Dot Tiyatro'nun "Karatavuk" adlı oyunundaki rolüyle Mine Tugay layık görüldü.



"Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülünü "Maskeliler" adlı oyundaki rolüyle Serdar Orçin, "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülünü de Tiyatro Krek'in sunduğu "Bayrak" adlı oyunda canlandırdığı karakterle Canan Ergüder kazandı.



"Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu" ödülünü Levent Öktem (Rahat Yaşamaya Övgü), "Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Kadın Oyuncusu" ödülünü Günay Karacaoğlu (Basit Bir Ev Kazası/Aysa Prodüksiyon), "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu" ödülünü Emre Karayel (Testosteron Oyun Atölyesi), "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Kadın Oyuncusu" ödülünü Sevinç Erbulak (Tekrar Çal Sam/İstanbul Efendisi-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları) aldı.



"Yılın En Başarılı Sahne Tasarımcısı" ödülü "Maskeliler" oyunu ile Duygu Sağıroğlu'na, "Yılın En Başarılı Giysi Tasarımcısı" ödülü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın "Leonce İle Lena" adlı oyunu ile Nihal Kaplangı'ya, "Yılın En Başarılı Sahne Müziği" ödülü "Leonce ile Lena" adlı oyunla Selim Can Yalçın'a ve "Yılın En Başarılı Işık Tasarımcısı" ödülü ise "İstanbul'da Bir Dava", "Sokrates'in Son Gecesi", "Rahat Yaşamaya Övgü" adlı oyunlarla Yüksel Aymaz'a verildi.



