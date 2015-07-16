13-19 yaş hamilelik oranları son 70 yılın en düşüğünde

İngiltere'de, Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verileri, 13-19 yaş arası doğum oranının son 70 yıl içindeki en düşük rakama ulaştığını gösterdi. Düşüşte, doğum kontrol yöntemleri ve kürtaj hizmetine ulaşımın, danışmanlık servisleri yardımlarının belirleyici olduğu bildiriliyor.

Sol Haber Portalı'nda yer alan habere göre, 19 yaş altında doğum yapma sayısı hızla azalırken, anne olma yaşı ortalaması da yükselerek 30.2'ye ulaştı. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen doğumların yarısı ise, bekar anneler tarafından yapıldı.

ONS raporunda, kadınlarda en doğurgan yaş grubu aralığı 30-34 olarak bildirildi.